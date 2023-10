El inesperado pedido de Telefe a Jésica Cirio en medio del escándalo de Sofía Clérici y Martín Insaurralde

"Dicen que ayer Telefe se contactó con la productora con la que trabaja (Cirio) y le dijeron que este domingo no esté", precisó la periodista.

"Decidieron ayer altos directivos de Telefe y le dijeron que se tome un descansito, por lo menos este domingo no", añadió.

Y Marcela Tauro explicó al respecto: "La vieron muy nerviosa y muy atenta al celular el domingo que pasó. Fue decisión del canal y se la transmitieron a la productora. Por lo menos para este domingo".

A lo que Flor de la V apuntó: "Ayer yo le escribí a Jésica Cirio y por primera vez no me respondió. Y me enteré que no tuvo un día fácil".

Y luego la conductora amplió con un mensaje que le llegó: "A Jésica le dieron todo su apoyo por esta situación".

Se filtró la razón por la que Sofía Clérici hizo público su polémico romance con Martín Insaurralde

En el programa Bien de mañana, El Trece, Guido Süller dio a conocer el motivo por el que la modelo Sofía Clérici habría publicado en las redes las fotos y videos del viaje a Europa con Martín Insaurralde, el ex de Jésica Cirio.

“Yo sé el motivo por el cual se armó todo esto. Una persona me mandó un mensaje a Instagram y me dijo: ‘Guido querido, mi hermano fue novio de Sofía Clérici tres años’”, comenzó el mediático en el ciclo que conduce Fabián Doman sobre el tema del momento.

Y continuó: “‘El tema es que Sofía era amante de Insaurralde antes de que se separe (de Cirio). Sofía, al entrarse de que le dio 20 millones de dólares o algo así a Cirio, entonces Sofía le habría reclamado bastante plata”.

“‘Él se la negó y ella que es maldita de nacimiento le hizo la vendetta’”, decía el texto que Guido recibió en sus redes sobre la relación entre Clérici e Insaurralde.