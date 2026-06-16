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El inesperado problema que sufrió Fátima Florez antes del partido de Argentina: "Menos mal que..."

Fátima Florez estuvo en Kansas City para alentar a la Selección Argentina en su debut mundialista y habló con Eduardo Feinmann para el Noticiero de A24. En plena previa del encuentro ante Argelia sorprendió al contar el percance que sufrió antes de ingresar al estadio.

16 jun 2026, 20:30
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El inesperado problema que sufrió Fátima Florez antes del partido de Argentina: Menos mal que...

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Un importante número de celebridades argentinas se acercó al Arrowhead Stadium, en Kansas City, para acompañar a la Selección Argentina en su debut mundialista frente a Argelia y vivir de cerca una jornada cargada de expectativa y pasión futbolera.

Entre los presentes estuvo Fátima Florez, quien tuvo la gentileza de conversar con Eduardo Feinmann para El Noticiero de A24. Durante la entrevista, la actriz habló sobre el clima que se vivía en la previa del encuentro, el impensado inconveniente registrado en el acceso al estadio y las sensaciones de los hinchas argentinos que coparon las tribunas a la espera del partido.

"Vine con mi asistente y él tenía un bolso, pero parece que acá solo permiten bolsos transparentes y el suyo era marrón. Se ve que es por una cuestión de seguridad. Menos mal que estábamos cerca y pudo volver", explicó que lograron resolverlo a tiempo para no perderse el partido.

Luego, detalló cómo hicieron para solucionar el problema y poder acceder al estadio sin mayores complicaciones. "Parece que había lockers, pero una persona nos dijo que no se podía. Así que, por prevención, llevamos el bolso al hotel y después entramos tranquilos", agregó.

Más allá de ese percance, la humorista se mostró feliz por la experiencia de acompañar a la Selección Argentina en una cita tan especial y confesó la enorme expectativa que le genera vivir una Copa del Mundo desde las tribunas: "Es mi primer Mundial. Espero lo mejor, como todos los argentinos, que somos muy pasionales. El fútbol nos une. La gente está con alegría y con ganas de pasarla bien. Tenemos la mejor hinchada del mundo".

Luego, la charla tomó un tono más distendido y se produjo un cálido intercambio de elogios entre el periodista y la humorista, que dejó en evidencia la buena relación que mantienen. "Sos una artista del carajo", le dijo Eduardo a Fátima, destacando su trayectoria y su presente profesional.

Lejos de quedarse callada, la actriz le devolvió las flores con afecto: "Te quiero, te veo cuando estoy en casa. Sos un número uno, un capo. Un tipo que dice las cosas sin filtro".

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