El inesperado problema que sufrió Fátima Florez antes del partido de Argentina: "Menos mal que..."

Más allá de ese percance, la humorista se mostró feliz por la experiencia de acompañar a la Selección Argentina en una cita tan especial y confesó la enorme expectativa que le genera vivir una Copa del Mundo desde las tribunas: "Es mi primer Mundial. Espero lo mejor, como todos los argentinos, que somos muy pasionales. El fútbol nos une. La gente está con alegría y con ganas de pasarla bien. Tenemos la mejor hinchada del mundo".

Luego, la charla tomó un tono más distendido y se produjo un cálido intercambio de elogios entre el periodista y la humorista, que dejó en evidencia la buena relación que mantienen. "Sos una artista del carajo", le dijo Eduardo a Fátima, destacando su trayectoria y su presente profesional.

Lejos de quedarse callada, la actriz le devolvió las flores con afecto: "Te quiero, te veo cuando estoy en casa. Sos un número uno, un capo. Un tipo que dice las cosas sin filtro".