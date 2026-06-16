El inesperado problema que sufrió Fátima Florez antes del partido de Argentina: "Menos mal que..."

Un importante número de celebridades argentinas se acercó al Arrowhead Stadium, en Kansas City, para acompañar a la Selección Argentina en su debut mundialista frente a Argelia y vivir de cerca una jornada cargada de expectativa y pasión futbolera.
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Fátima Florez estuvo en Kansas City para alentar a la Selección Argentina en su debut mundialista y habló con Eduardo Feinmann para el Noticiero de A24. En plena previa del encuentro ante Argelia sorprendió al contar el percance que sufrió antes de ingresar al estadio.