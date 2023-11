El inesperado reclamo que recibió Claudia Villafañe por parte de su nieto, Benjamín Agüero

Con semejante talento, este miércoles 29 Claudia puso en marcha la cocina y esta vez con ayuda de su pequeña nieta Roma, hija de Dalma Maradona. "Perdón hijas, hoy le tocó a ella!!", escribió junto a una foto del plato final.

Si bien no recibió reclamos de sus hijas, quién alzo la voz fue su nieto mayor, Benjamín Agüero. "Para ella todo!! Pero acá tu nieto pregunta si no te anda el wifi que no le llegó la invitación", respondió Gianinna a la historia de la Tata.

Reclamo de Benjamín Agüero a Claudia Villafañe

Claudia Villafañe se cansó y lleva a la Justicia a Matías Morla: "Hay una historia personal"

A pocos días de la resolución judicial a favor de Claudia Villafañe en torno al juicio que su ex, Diego Maradona, le había iniciado en vida por robo, fraude y enriquecimiento ilícito, ahora le empresaria decidió llevar a la Justicia al abogado Matías Morla, el último representante legal del Diez.

Así lo informó este miércoles desde Intrusos (América TV) Karina Iavícoli al anunciar que Claudia "Lo lleva a juicio oral" por los agravios verbales del letrado hacia ella, al tiempo que detalló: "Se van a tener que encontrar las caras el 9 de febrero del año que viene".

Sucede que tiempo atrás, Morla calificó a Claudia Villafañe de "chorra" y "ladrona" en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann, recordó la intrusa. Por aquel entonces, Dalma y Gianinna lo demandaron y "la causa la ganaron las chicas y Morla tuvo que pagar, demostrando su culpabilidad, por esa injuria".

"Ahora volvió a hacerlo y Claudia dijo 'basta, vamos a juicio'. Juicio oral en el tribunal oral, en lo criminal y correccional número 20 de la capital federal'", detalló Iavícoli.

"Hay creo una historia personal... Ahora tiene que demostrar por qué se le ocurre decirle 'chorra' o 'ladrona'", concluyó entonces la periodista tras el anuncio de la tajante decisión de la mamá de Dalma y Gianinna Maradona.