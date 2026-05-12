El insólito momento que vivió Mario Pergolini en el velatorio de su madre

“Me quedé pensando, ¿Quién pone los cuadros en las casas de velatorios? Te dicen decorar un lugar así, ¿qué pones? Una casa con un puente, raro. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es complicado. Acá había tres cuadros y nos miramos con mi hermana diciendo: ¿quién habrá puesto el cuadro este?”, comentó Mario Pergolini con asombro.

A lo que Evelyn Botto le consultó: "Además pasas mucho tiempo mirándolo. ¿Comiste?". "Dan de comer mucho ahora. Estoy buscando más familiares", bromedió el animador sobre el servicio de lunch que se ofrece en las casas velatorias a los presentes.

Y siguió explicando la particular queja de uno de sus familiares: “Con los sandwichitos de miga es reloco porque ves que al principio nadie come. Yo tengo tíos grandes, vieron que ahora no se hacen ceremonias largas. Fueron pocas horas y creo que aprovechan eso que hay de todo. Hasta tuve una tía que me dijo: ‘No hay tanto dulce’. Y te tiran la fea: ‘a tu mamá le hubiese gustado que traigan...’".

"Son momentos complicados, nadie sabe cómo afrontarlo", cerró en tono más serio Mario Pergolini tras el duro golpe que sufrió con la muerte de su madre.

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Qué dijo Mario Pergolini sobre la salud de su mamá horas antes de su muerte

En el programa del miércoles en Otro Día Perdido (El Trece), Mario Pergolini contó que su madre se encontraba internada sin decirlo explícitamente, algo que tomó aún más relevancia luego de que al día siguiente se confirmó la triste noticia de la muerte de Beatriz.

"Por razones de la vida, estuve últimamente mucho en una clínica y no por mí. Los primeros días me tocó estar en emergencias, entonces vi pasar mucho desarmado, pero decirlo (de alguna manera)", comenzó diciendo el conductor.

Fue allí que deslizó con una sonrisa pícara: "Pero me vino a (la cabeza)... y justo pasa uno con una combinación horrenda, y dije 'mirá mi mamá cuánta verdad'. Ese consejo de madre que uno dice 'mamá quién se va a preocupar'; y lo vi pasar y dije 'mirá qué calzoncillo que tiene'", agregó poniéndole humor en medio del dolor que atravesaba durante las últimas horas de vida de su mamá.