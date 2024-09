El insólito motivo que llevó a Kami Franco a suspender una cirugía estética que se iba a realizar

Embed

"Kami se pensó que, a pesar de que teníamos un ayuno indicado, podía comer una pequeña porción, ya que tenía hambre y ganas de comer", agregó.

La tiktoker interrumpió al profesional y detalló: "Yo me levanté super temprano y cuando estábamos viniendo, Moneda paró para comprar un sándwich y viste que cuando no comes en la mañana, te sentís medio mareada. Bueno, le dije al moneda 'dame un mordisco'. Así que bueno, comí".

Finalmente, el doctor y la influencer reprogramaron la intervención. "En este caso, es una cirugía estética programa y que no tiene que tener una complejidad extra, y esto nos pone una complejidad. Por eso, decidimos pasar el día de la cirugía para que ella este preparada", cerró.

Kami Franco mostró cómo quedó tras una impactante cirugía estética: el video

Kami Franco se hizo un retoque estético en la zona de los glúteos y mostró el proceso desde las redes sociales con un impactante video.

La influencer novia de El Moneda se animó a a pasar por el quirófano y mostró todo el proceso en sus redes sociales, bromeando por los dolores que padece.

"Mi amiga la que decía que no dolía nada", expresó Kami Franco en un video que musicalizó donde se la ve descansando en la camilla de una clínica tras la intervención.

La operación estética duró aproximadamente tres horas y consistía en una liposucción del abdomen y aumento del tamaño de los glúteos.

“Es una liposucción 360 del abdomen, esa grasa la procesamos y la vamos a poner en la cola para darle volumen”, explicó el profesional a cargo de la cirugía.

Y Kami Franco explicó: “Me siento muy bien, tengo un poco de dolor porque tengo un drenaje, pero me pude levantar, ir al baño y caminar. Los doctores son unos genios, muchísimas gracias, estoy muy contenta".

"Ahora tengo una faja enteriza y otra tipo body, estoy muy pálida pero muy bien”, detallaba la influencer, quien a mediados del año pasado pasó por una fuerte crisis con El Moneda.