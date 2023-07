Los escandalosos chats entre La Kami y el Moneda luego de confirmar su separación: "Me estás enfermando"

Kami se separó del Moneda 1.jpg

En tanto, furiosa debido a que El Moneda la habría tratado de loca, la influencer arremetió compartiendo la iracunda conversación que mantuvo con su ex en las últimas horas.

"Mirá lo que hacés, todo bien. Cuando estés mejor hablame", le escribió él al ver la historia de ella anunciando la separación. Pero Kami Franco le respondió furiosa: "De una, hasta acá llegué, vos me estás enfermando, ¿no te das cuenta? Si no hay respeto, no hay amor".

"Está bien, si vos decís, te pedí perdón, mi amor, ahora todo el mundo me bardea a mí pero no pasa nada, mi amor", fue la respuesta final del influencer en un intento de calmarla y evitar la ruptura definitiva.

Kami se separó del Moneda 2.jpg

Polémica con Kami y El Moneda: enfrentan una grave acusación tras el robo

En marzo de este año la tiktoker Kami Franco y su pareja, El Moneda, denunciaron que fueron víctimas de un robo. Los delincuentes aprovecharon su ausencia, barretearon la puerta y revolvieron todo en busca de dinero y otros objetos de valor.

“Me entraron a chorear. Todo nos chorearon. No sé que vamos a hacer, amor. Teníamos la plata ahorrada de nuestro terreno, de nuestra hija, de nuestra familia. No lo puedo creer”, expresó la cordobesa en un video, donde se mostró muy angustiada.

Kami robo 1.jpg

Kami y El Moneda no quisieron contar cuánto fue el dinero que les robaron. Sin embargo, según sus allegados y las fuentes policiales, se conoció que se trataría de más de 10 millones de pesos. En un principio, la famosa tiktoker dejó en claro que no querían ningún tipo de ayuda. "Nosotros estamos bien y no vamos a pedir nada a nadie. Solos vamos a salir adelante", expresó la cordobesa.

Para sorpresa de muchos, La Kami y El Moneda cambiaron de opinión y publicaron su alias para recibir dinero de parte de sus seguidores. "Estamos destruidos. Dejo todo manos de Dios", manifestó la influencer. De inmediato, en las redes sociales, cuestionaron a la cordobesa y su pareja. Incluso, se conoció que él habría sido condenado por tentativa de robo y violencia de género.