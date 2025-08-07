A24.com

El insólito video viral del nene que le tiene miedo a la China Suárez: "Va a romper mi familia"

Los papás del nene captaron el momento en que el pequeño rompía en llanto al referirse a Eugenia China Suárez y su dolorosa frase contra la actriz. Aquí, el video y cómo terminó todo.

7 ago 2025, 08:30
El insólito video viral del nene que le tiene miedo a la China Suárez: "Va a romper mi familia"

Está claro que desde el momento en que oficializó su noviazgo con Mauro Icardi en noviembre pasado, las críticas hacia la la China Suárez no paran de multiplicarse. Lo cierto es que muchos usuarios en las redes sociales tomaron partido por Wanda Nara y, tal como supo afirmar la rubia, aseguran que la ex Casi Ángeles rompió una familia tras el estallido del Wandagate allá por octubre de 2021.

Así las cosas, frente al reciente enfrentamiento que la actriz mantuvo Benjamín Vicuña, el padre de dos de sus tres hijos, sumado a la declarada guerra mediática con la mayor de las Nara, por estas horas se volvió viral un insólito video que hace alusión a sus muchas relaciones amorosas que comenzaron teniendo a la China como la tercera en discordia.

Lo cierto es que por estas horas se volvió viral el video de un nene que fue grabado por sus padres y subido a las redes sociales, donde expresa su profundo temor hacia Eugenia China Suárez.

El clip, publicado por los padres del menor en TikTok, muestra al nene completamente desconsolado a enterarse que la China Suárez existe y es una persona real, de carne y hueso.

Así, en medio de un profundo llanto, el niño le pide a sus padres: “Papá, mamá, si ven a La China Suárez, no quiero que se vayan. ¿Me lo prometen?”, tras oir la confirmación: “Sí hijo, existe La China ”. Fue allí que en un llanto pelado, el pequeño deslizó "va a romper mi familia", frase que habría dicho una de las hijas de Wanda Nara justamente sobre la ex Casi Ángeles.

En tanto, frente al enorme revuelo que se generó en las redes sociales, su papá, Manu Ansaldi, optó por grabar y compartir un nuevo video en el muestra cómo siguió la historia. Allí, se lo ve al pequeño hablar mucho más tranquilo y mirando a la cámara le habla directamente a la actual novia de Mauro Icardi.

“Hola China, mi papá y mi mamá ya me contaron que no sos mala y que no te tengo que tener miedo. Me dijeron que mi papá no se va a ir con vos porque está enamorado de mi mamá, así que todo bien, China”, expresó el nene con una sonrisa.

La China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron con un anuncio familiar: “Es oficial”

A pesar de los rumores persistentes que tildan su relación de ser un montaje mediático o un simple acuerdo para incomodar a Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi continúan apostando fuerte a su historia de amor. Este miércoles dieron un paso más en su vínculo sentimental al anunciar oficialmente su mudanza a una nueva casa en Estambul, ciudad en la que ya se instalaron de manera estable.

La actriz y el futbolista compartieron en sus redes sociales una imagen simbólica que confirma el nuevo comienzo. En la foto, publicada por la China y reposteada de inmediato por Icardi en sus historias de Instagram, se ve un living y, en primer plano, un llavero con las letras “M” y “E”, iniciales de Mauro y Eugenia. “Hogar nuevo. Oficialmente mudados”, escribió la actriz, dejando en claro su felicidad y reafirmando su decisión de apostar por esta relación, pese a las críticas que ha recibido desde que comenzaron su romance.

La mudanza representa también un cambio importante en la dinámica familiar. Rufina, la hija mayor de la China y Nicolás Cabré, ya comenzó las clases en un colegio de Estambul, lo que confirma que permanecerán en Turquía por tiempo indefinido. En tanto, Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña, viajarán regularmente para visitarla, ya que el actor chileno no autorizó una mudanza permanente de los niños, a diferencia de Cabré, quien sí dio su visto bueno para que Rufina se instale con su madre.

Cabe destacar que hasta ahora, la pareja convivía en la misma propiedad en la que Icardi había vivido junto a Wanda Nara, antes de que ella regresara definitivamente a la Argentina con sus cinco hijos en agosto de 2024.

El nuevo hogar representa no solo un cambio de escenario, sino también una declaración pública de que la relación avanza con firmeza, más allá de la opinión pública y del escándalo que en su momento desató el Wandagate.

