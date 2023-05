El jugado y sexy cambio de look de Melody Luz a poco de ser mamá

image.png

A lo largo de toda su gestación, la coreógrafa compartió con sus seguidores no sólo fotos, sino que además les reveló sus miedos e inseguridades, e incluso su enojo con los medios al inicio del embarazo.

La cuñada de Charlotte está en un gran momento, e incluso tras festejar sus 26 años rodeada de toda su familia y sus afectos, subió las espectaculares coreografías que hizo con una panza que para nada le resultó un impedimento para que sus dotes artísticos estén mejor que nunca.

image.png

Las fotos del cumpleaños más especial de Melody Luz a punto de ser madre: "No puedo..."

Mientras espera el inminente nacimiento de Vincenzo, su primer hijo con Alex Caniggia, Melody Luz vivió un fin de semana muy especial al celebrar sus 26 años a pocas semanas del parto.

Desde su cuenta de Instagram, la bailarina compartió fotos de lo que fue el encuentro con su familia y amigos para celebrar su cumpleaños en el momento más especial de su vida.

melody luz.jpg

"Tengo salud, un ser creciendo adentro mío, familia, amigos que me bancan en todas… Así que realmente no puedo pedir nada más", indicó la ex participante del reality El hotel de los famosos.

Y agregó feliz: "Gracias por todos sus saludos gente! Les juro que me llega su amor y espero que la vida se los devuelva multiplicado, los amo".

Las fotos del emotivo festejo de cumpleaños de Melody donde estuvo obviamente su pareja Alex Caniggia y también su hermana Charlotte Caniggia.

melody luz 5.jpg

melody luz 2.jpg