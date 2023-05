Las fotos del cumpleaños más especial de Melody Luz a punto de ser madre: "No puedo..."

melody luz.jpg

"Tengo salud, un ser creciendo adentro mío, familia, amigos que me bancan en todas… Así que realmente no puedo pedir nada más", indicó la ex participante del reality El hotel de los famosos.

Y agregó feliz: "Gracias por todos sus saludos gente! Les juro que me llega su amor y espero que la vida se los devuelva multiplicado, los amo".

Las fotos del emotivo festejo de cumpleaños de Melody donde estuvo obviamente su pareja Alex Caniggia y también su hermana Charlotte Caniggia.

Alex Caniggia confesó que no quiere casarse con Melody Luz y explicó sus razones: "Son..."

Alex Caniggia sorprendió al aire en su programa Los desconocidos de siempre, El Trece, al ser consultado por la posibilidad de un casamiento a futuro con la bailarina.

Celeste Muriega, invitada al ciclo, le consultó al conductor si se iba a casar con Melody y su respuesta sorprendió a todos: blanqueó que no quiere casarse y explicó por qué.

"Celes, ¿cómo estás?", le preguntó el conductor al presentarla. Y la bailarina comentó: "Bien, muy bien. Con un presente muy bello. Estoy a punto de casarme (con Christian Sancho). Podés creerlo".

"¿Es la primera vez que te casás?", indagó Alex. "Sí, nunca me casé y creo que va a ser la única", explicó ella, y le repreguntó: "¿Vos para cuándo?"

Y ahí el hijo de Mariana Nannis contestó firme: "Yo no me voy a casar". Y Muriega expresó: "¿No? Pero viene el baby...".

Y Alex Caniggia cerró: "Sí, viene el baby pero casamiento no. Porque viste que los casamientos son como... No quiero decirte nada pero... (haciendo señas de que son mufa)".