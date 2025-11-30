La impactante señal que recibió Benjamín Vicuña en su cumpleaños: "Imposible no creer"

El mismo día en que la China Suárez y Mauro Icardi festejaron su primer año de novios mostrándose bien románticos desde las redes, Benjamín Vicuña también vivió un 29 de noviembre especial por su cumpleaños número 47.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El actor Benjamín Vicuña cumplió 47 años el 29 de noviembre y destacó una significativa postal que le brindó la naturaleza justo en su día tan especial.
El mismo día en que la China Suárez y Mauro Icardi festejaron su primer año de novios mostrándose bien románticos desde las redes, Benjamín Vicuña también vivió un 29 de noviembre especial por su cumpleaños número 47.
El actor chileno fue sorprendido por un romántico posteo de su novia Anita Espasandín y además reflejó una especial señal que recibió de la naturaleza.
Al observar el cielo, el artista mostró en un emotivo video un arcoiris que se formó después de un día sábado a pura lluvia en Buenos Aires y no pudo evitar el recuerdo de su hija Blanca, quien falleció el 8 de septiembre de 2012 a los 6 años y a quien recuerda siempre desde las redes.
"Imposible no creer en las señales, gracias, cielo, por tu regalo", indicó Benjamín Vicuña con suma emoción al grabar esas imágenes del cielo al atardecer con el arcoiris y musicalizado de manera muy emotiva.
Y en otra de las historias que compartió el actor en su cuenta de Instagram se puede ver a tres de sus hijos contemplando atentamente la hermosa postal que brindaba el cielo.
Cabe recordar que el actor se encuentra ahora con sus hijos más chicos, Magnolia y Amancio, quienes se quedaron un tiempo más en la Argentina para poder pasar con él su cumpleaños y luego volverán a Turquía con la madre, la China Suárez.
La actriz dejó a sus hijos con el padre en la reciente visita a la Argentina donde vino desde Estambul acompañada por el futbolista Mauro Icardi y habrá que ver si alcanzarán un acuerdo en cómo organizar el tiempo de las fiestas de Navidad, fin de año y vacaciones, luego de las diferencias que mantuvieron en el último tiempo.
Benjamín Vicuña cumplió 47 años el 29 de noviembre y su novia Anita Espasandín compartió un sentimental mensaje desde su cuenta en Instagram con varias imágenes de los momentos que pasaron juntos.
"Deseos. Que en tus hijos encuentres hogar y que ellos encuentren en vos protección y amor sano. Que Isabel siga siendo tu faro, con ese amor incondicional que te acompaña siempre, junto a tus hermanos", comenzó su mensaje.
Y siguió a corazón abierto: "Que encuentres momentos de conexión con amigos y que el trabajo siga siendo tu gran pasión. Deseo que nunca te rindas y que luches con convicción pero con calma las batallas que vengan".
"Deseo que seas feliz y que sepas que tenes un equipo demasiado grande que te banca siempre. TAF Benjamín feliz cumpleaños", finalizó su posteo Anita Espasandín con la especial dedicatoria a Benjamín Vicuña el día de su cumpleaños.