La impactante señal que recibió Benjamín Vicuña en su cumpleaños: "Imposible no creer"

Y en otra de las historias que compartió el actor en su cuenta de Instagram se puede ver a tres de sus hijos contemplando atentamente la hermosa postal que brindaba el cielo.

Cabe recordar que el actor se encuentra ahora con sus hijos más chicos, Magnolia y Amancio, quienes se quedaron un tiempo más en la Argentina para poder pasar con él su cumpleaños y luego volverán a Turquía con la madre, la China Suárez.

La actriz dejó a sus hijos con el padre en la reciente visita a la Argentina donde vino desde Estambul acompañada por el futbolista Mauro Icardi y habrá que ver si alcanzarán un acuerdo en cómo organizar el tiempo de las fiestas de Navidad, fin de año y vacaciones, luego de las diferencias que mantuvieron en el último tiempo.

benjamin vicuña señal el dia de su cumpleaños foto hijos

El romántico mensaje de Anita Espasandín a Benjamín Vicuña por su cumpleaños

Benjamín Vicuña cumplió 47 años el 29 de noviembre y su novia Anita Espasandín compartió un sentimental mensaje desde su cuenta en Instagram con varias imágenes de los momentos que pasaron juntos.

"Deseos. Que en tus hijos encuentres hogar y que ellos encuentren en vos protección y amor sano. Que Isabel siga siendo tu faro, con ese amor incondicional que te acompaña siempre, junto a tus hermanos", comenzó su mensaje.

Y siguió a corazón abierto: "Que encuentres momentos de conexión con amigos y que el trabajo siga siendo tu gran pasión. Deseo que nunca te rindas y que luches con convicción pero con calma las batallas que vengan".

"Deseo que seas feliz y que sepas que tenes un equipo demasiado grande que te banca siempre. TAF Benjamín feliz cumpleaños", finalizó su posteo Anita Espasandín con la especial dedicatoria a Benjamín Vicuña el día de su cumpleaños.