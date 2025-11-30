Adriana Salgueiro lloró y mostró el botón antipánico por las amenazas de muerte que recibió: "Horrible"

"Me empezaron a poner: ‘Cuidate Adrianita, cerrá muy bien las puertas de tu casa, algo muy malo puede pasarte, un montón de cosas. Hasta ahí pueden decir un montón de cosas hasta que pusieron una dirección exacta donde hacía un año que no vivía. Ahí dije que no era un chiste y me estaban avisando seriamente", siguió muy angustiada.

No todo quedó en las palabras sino que luego contó que dos hombres se presentaron de madrugada en el antiguo edificio donde vivía una madrugada y todo quedó registrado en imágenes.

“Fueron a las tres de la mañana dos personas y se quedaron hasta las cinco de la mañana, no sé haciendo qué adentro del edificio. Esto es un botón antipánico que le dan a las personas que están en peligro, es como si fuera un celular para chatear con la policía y avisar a la policía en caso de ser necesario", indicó mostrándole a Mirtha Legrand cómo funciona el dispositivo.

"Lo grave es que esa gente se presentó en el edificio. Tenemos el nombre de la persona que hizo las amenazas y las personas que se hicieron presentes en el edificio que creían que yo vivía. No molesten, no vayan", advirtió con temor.

Las amenazas a Adriana Salgueiro y los videos que aportó a la denuncia

Adriana Salgueiro contó detalles sobre la inquietante visita de esos hombres en su antiguo domicilio tras las amenazas vía redes que sufrió. “Usaban una gorrita, sabían dónde estaba la cámara y entonces se tapaban, entraron con una ganzúa. Yo todo esto lo tengo grabado, obviamente, y mi abogado, Pablo Gómez de Olivera, lo presentó a la causa", comentó.

"Nunca pensé que podía pasar por una circunstancia como esta. Los vi, lo tiene la Justicia (los videos) y se están haciendo las investigaciones... Es una situación muy incómoda. Los vi venir caminando, vi cómo abrían con una ganzúa la puerta de entrada, la otra puerta también. Es horrible, feo e injusto", señaló.

“No debo nada. Ni plata ni nada. No eché a nadie, no hablo, no me meto en política... Al contrario, no lo sé, no lo sé”, señaló sobre el origen de dónde puede venir tal hostigamiento", precisó sobre su desconcierto de por qué está pasando por esta difícil situación, y aclaró que se trata de una mujer que está identificada con nombre, apellido y sabe donde vive.

“Si fuera por lo que yo siento, me encierro en mi casa con llave y no salgo más. Pero digo: ‘Bueno, hay que seguir adelante y confiar’. Yo estoy en manos de Dios y de la justicia”, concluyó la actriz visiblemente angustiada y sin encontrar explicación a lo que está sufriendo.