De qué murió "Meche" Portillo, la productora de Intrusos

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares comunicaron el fallecimiento de "Meche" Portillo en su cuenta de Instagram personales, con gran dolor.

"No lo puedo creer. Nuestra Meche acaba de fallecer, y no encuentro explicación a semejante injusticia de la vida. Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena , cariñosa y por sobretodo amiga de sus amigos, hija amorosa y hermana compañera. Soy muy torpe en estos momentos de dolor, solo quiero recordarla siempre así como en la foto. O como el último sábado a la noche y esa comida con @rodrilussich en la cual nos reímos y recordamos anécdotas de estos tres últimos años de gira teatral, una comida que duró hasta pasada las 3 de la mañana y que nadie pudo pensar en ese momento, que sería la última de los tres juntos", escribió Pallares en un posteo de Instagram.

El conductor cerró su mensaje con palabras de profundo afecto: "Gracias por haberte cruzado en mi vida, gracias por ser tan cariñosa siempre conmigo, gracias por cuidarme y cuidarnos en todo lo que tenía que ver con el trabajo y en la vida. Gracias por tu amor a la pelea, a darlo todo y a no rendirte por nada, ese amor contagioso para todos los que a veces nos quejamos por boludeces. Vas a estar siempre en mi mente y en especial en mi corazón. Te quiero hoy y para toda la vida".

Lussich se sumó al mensaje de su compañero y escribió: "Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea... voy al contarle al mundo todo lo que me enseñaste… todo lo que sos y todo lo que me diste. Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento… Así terminaba la carta que escribí, la parte que no publiqué porque quise poder leerte la parte anterior. ¡Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores! ¡Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos!

"Gracias a todos por su cariño, sus rezos y sus palabras. Sé que le llegaron y acompañaron para un viaje sin sufrir! (La hermana y la mamá de Meche tienen su celu y podrán ver, más adelante, su cuenta de Instagram @mechaline Llenen la cuenta de mensajes que ellas las van a leer)", cerró.