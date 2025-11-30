El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por el aniversario con una curiosa coincidencia sobre Wanda Nara

mauro icardi regalo a la china suarez primer aniversario

Lo cierto es que desde las redes sociales varios usuarios no dejaron pasar un particular detalle sobre el presente de Mauro a la China y que trae el recuerdo de Wanda Nara.

La felicidad del festejo de la pareja del momento por su primer año de novios se vio un tanto opacada por las similitudes con obsequios anteriores del deportista a la conductora del reality gastronómico MasterChef Celebrity (Telefe).

En la red social X se viralizó rápidamente una imagen de Wanda Nara recibiendo un obsequio idéntico de parte de Icardi y hasta con una dedicatoria idéntica a la que le hizo a la China.

Las redes estallaron con el detalle que dejó en offside al futbolista en su romántica sorpresa a la actriz por el primer año juntos pero a ellos poco les importa. El gesto bien romántico de Mauro a la China dio que hablar y el recuerdo de Wanda volvió a aparecer.

La fuerte reacción de Mauro Icardi por la detención de Nicolás Payarole, el ex abogado de Wanda Nara

El futbolista Mauro Icardi compartió duros posteos en las redes sociales luego de la detención del ex abogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, acusado de varios casos de estafas.

"¿Cómo habían dicho? ‘Cada uno tiene el abogado que se merece’, nunca estuve tan de acuerdo con una frase. Permítanme dudar lo de ‘buenos abogados y sobre todo grandes seres humanos’", comenzó Icardi en un primer mensaje desde sus historias en Instagram.

Y agregó picante contra el ex letrado de su ex: "Esta lacra, estafador, acosador y ladrón es el mismo que defendía los intereses de mis hijas? No puede defender ni los suyos. Como siempre dije, van a caer uno por uno, sólo hay que sentarse a esperar".

Luego, ante la imagen del abogado Nicolás Payarola esposado, Mauro Icardi recordó: "Qué paradoja que buscaron durante un año hacer falsas denuncias en Tigre (Provincia) porque en Capital no tenían ‘amiguitos’ y terminaste en un calabozo en donde tanto te gustaba hacerte el guapo".

"Tanto lo visualizaste que se te cumplió. Esperemos que pronto te haga compañía la estafadora de tu ‘mujer’ y todos tus cómplices", concluyó contundente el deportista durísimo contra Payarola.

