Ivana Figueiras se hartó y explotó de furia contra Chechu Bonelli por Darío Cvitanich: "Ex despechada"

Ivana Figueiras

Por último, le habló directamente a Bonelli: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada. La pobrecita. Pero a mí déjenme en paz. No rompí ninguna familia. Besos”.

Ivana Figueiras 2

Qué dijo Chechu Bonelli de la relación de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

En una charla con Puro Show (El Trece), Chechu Bonelli abrió su corazón y habló sin rodeos del momento personal que atraviesa, en un año que estuvo marcado por cambios profundos y por su separación del padre de sus hijas.

Al repasar lo vivido, no dudó en describirlo con contundencia: “Un terremoto, un huracán, un torbellino fue mi 2025”, dijo, para luego reconocer que, pese al sacudón emocional, ve un cierre posible: “Pero por suerte ya llegando al final, al último tramo del año, así que esperando que se vaya rápido. Igual todo lo vivido formó parte de lo aprendido”.

La modelo admitió que la ruptura la atravesó de lleno y que eligió resguardarse del ruido mediático para procesar todo a su tiempo. “Esta separación me ha venido a enseñar un montón de cosas”, aseguró, explicando que recién ahora siente que puede hablar del tema públicamente.

“Sentí que fue el momento en el cual estuve preparada para hacerlo. Me tomé mi momento… Yo siempre dije que el silencio también era una manera de responder, es una respuesta, y cuando me sentí capacitada para salir a hablar y que ya tenía más superada toda la situación, se dio de manera natural”, agregó.

“Me sorprendió muchísimo que la separación haya tomado tanta trascendencia, y después bueno, son un poco las reglas del juego. Te separás y con la primera persona que te ven ya te empiezan a vincular y va a ser así un juego constante”, reflexionó.

Al hablar de su presente sentimental, fue directa. “Para mí, recién lo decía, no hay nada más lindo que enamorarse, y cuando eso suceda se van a enterar, no tendría por qué ocultarlo. Ahora estoy súper sola“, afirmó, dejando claro que no hay nuevos amores en su vida.

Y cuando le preguntaron por la relación de su ex con Ivana Figueiras, la periodista fue contundente: "No lo miro, no me importa, cada uno es libre de hacer su vida. Estoy trabajando mucho la aceptación, así que lo hagan ellos... Mientras sean felices".