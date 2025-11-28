A24.com

LAM ya tiene reemplazo para Yanina Latorre: Ángel de Brito reveló el nombre de la nueva angelita

Tras confirmarse la salida de Yanina Latorre, una figura clave dentro de LAM, Ángel de Brito finalmente anunció quién ocupará su lugar en el panel. De quién se trata.

28 nov 2025, 23:33
Tras la confirmación de una salida tan resonante como la de Yanina Latorre de LAM (América TV), Ángel de Brito se puso rápidamente en modo búsqueda para cubrir un lugar clave en el panel. Necesitaba una figura fuerte, con presencia mediática y capacidad para ocupar —al menos parcialmente— el vacío que deja la histórica angelita. Y parece que lo consiguió.

La elegida es Pilar Smith, quien viene de una polémica desvinculación de Telefe después de 17 años luego de que trascendiera que tenía una negociación paralela con el canal que le dará la bienvenida brevemente, en una nueva etapa de su vida.

Un condimento más: tanto Ángel como Pilar anunciaron la noticia casi en simultáneo, confirmando oficialmente un movimiento que promete reconfigurar la dinámica del programa. "Podemos confirmar que se suma a LAM como angelita titular, y lo tenemos arreglado hace como un mes, Pilar Smith", aseguró el conductor en el exitoso ciclo.

Smith viene teniendo un rol muy fuerte en los últimos meses, especialmente desde que cuestionó públicamente a Luis Ventura y a toda APTRA por lo que considera una gestión deficiente. En más de una ocasión expresó su intención de competir por la presidencia de la asociación, lo que le valió una feroz respuesta de la entidad.

Su nombre volvió a resonar en los últimos días, luego de la fuerte crítica a los Martín Fierro Latino celebrados en Miami el 23 de noviembre. A partir de aquella gala, surgió una respuesta despectiva del periodista Daniel Gómez Rinaldi, lo que llevó a Pilar a dar un paso más y enviarle una carta documento en señal de que no dejaría pasar el episodio.

Definitivamente, De Brito se lleva a un “pilar” fundamental para su equipo, y no solo por el juego de palabras: la periodista llega con trayectoria, carácter, información y una impronta que promete mover la energía del panel desde el primer día.

Cuándo se va Yanina Latorre de LAM

La confirmación finalmente llegó: Yanina Latorre decidió cerrar su histórica etapa en LAM (América TV) y ya puso fecha para su despedida. Después de diez años al frente del panel, la periodista contó que en 2026 ya no formará parte del ciclo, ya que su energía estará enfocada en la nueva temporada de SQP (América TV), programa con el que renovó contrato y que volverá con varias novedades.

Con diciembre marcando el inicio de su último mes en el envío de espectáculos, Yanina eligió El Observador para mirar hacia atrás y procesar lo que significa este final de ciclo, uno que marcó su carrera. La idea de un LAM sin su presencia todavía resulta difícil de imaginar para muchos espectadores.

También se animó a poner en palabras lo que atraviesa puertas adentro y confesó, con total honestidad, que “todavía dudo”. Aun así, dejó clara la firmeza con la que tomó la decisión y el orgullo que eso le genera: “Soy la única angelita que se fue por motus propio junto con Pia”.

Su compañera Pia Shaw no tardó en recordarle que podrá regresar cuando quiera, gesto que Yanina valoró. Y aunque no profundizó demasiado en los motivos, sí dejó entrever que el cansancio acumulado y la necesidad de priorizarse fueron claves para dar este paso después de tantos años de ritmo intenso y compromisos superpuestos.

Con la fecha del adiós definida, Yanina ya se prepara para un cierre cargado de emociones. Ella misma lo anticipó con la franqueza que la caracteriza: “El 26 de diciembre la voy a pasar para el o..., lo que voy a llorar, voy a inundar el estudio”.

