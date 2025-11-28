La escandalosa noticia sobre Pilar Smith y su vínculo con Telefe: ¿la echaron del canal?

"La famosa despedida de Telefe es Pilar Smith. Conduce en Net el programa Gossip y está muy contenta", afirmó al instante Angie Balbiani contando quién es la protagonista de la información.

En ese contexto, Nancy Duré sumó las diferencias que tiene con Pilar por sus posturas dentro de APTRA. "Estamos en veredas opuestas en APTRA, ella está en contra de Ventura y yo a favor de Ventura y lo que sospehamos todos es que esta movida de prensa de colgarse de Ventura tiene que ver con la necesidad de volver a los chimentos", aseguró.

Y agregó sobre la salida de Telefe: “Lo que yo sé es que ella se siente un poco ninguneada en Telefe, quería tener la oportunidad de conducir y nunca se la dieron. Quería despegar de alguna manera, pero ella tenía relación de dependencia con el canal y para irse a otro canal tenía que renunciar y no quería”.

Luego Balbiani comentó del enojo de Pilar porque en el graph de la pantalla figuraba que la habían echado y ella le aclaró por privado que se trató de un despido.

Embed

El tenso cruce entre Pilar Smith y Daniel Gómez Rinaldi

Daniel Gómez Rinaldi realizó polémicas declaraciones en Radio Rivadavia en respuesta a la crítica de Pilar Smith por los Martín Fierro Latino Miami 2025.

"Son todos unos rídiculos. La gorda Piggy que se cree que es... Pilar Smith que dice que es la Susana de Net, mi amor, medís 0,2 Pilar Smith, podes hablar y opinar porque vivimos en un país democrático pero vos no sos Susana Giménez en Net ni Susana Giménez en tu casa", lanzó enfurecido el periodista en charla con Ignacio Ortelli.

Luego, en una nota con Intrusos (América Tv), Pilar comentó que le envió una carta documento a su colega por esa expresión al no recibir una respuesta cuando le escribió.

"No entiendo por qué me injurió, no se puede hablar de los cuerpos, hay que terminar con esto y sacarlo de la televisión y ser responsable de lo que uno dice en un micrófono. Como me parece que se pasó 20 pueblos, la mejor manera es recurrir a la Justicia. Le escribí y no me contestó y toda la repercusión que tuvo esta injuria. Hay que aprender, es una persona grande, con el cuerpo no, ni el mío ni el de nadie. Esto no es por mí, es por todos", explicó.

Y Daniel Gómez Rinaldi reconoció su error: "Le pido disculpas a Pilar que se sintió molesta, estuve mal y le pido disculpas. Me equivoqué, estuve mal. Lo que digo en tele, queda en la tele, no soy de carta documento y abogado pero estoy considerando también. No vi todavía la carta documento. No le escribí a ella. Pilar está muy extremista y yo le pido disculpas por lo mal que estuve, el resto lo ratifico todo".