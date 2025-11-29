El triste anuncio de Rodolfo Barili en Telefe Noticias luego de 17 años: "Es el último día"

Smith, por su parte, no tardó en responder con emoción y recordar cómo había comenzado su recorrido en la señal. "Llegué con dos varoncitos chiquitos, que hoy son hombres, y llegó la princesa, Miranda, que hoy ya tiene 15", compartió, haciendo referencia a sus hijos y a los años compartidos al aire.

Ahora, con su llegada a LAM, abre una etapa completamente distinta: más descontracturada, más frontal y con un lugar donde su perfil encaja a la perfección.

Cómo anunció Ángel de Brito a Pilar Smith en LAM

Mientras Pilar Smith se despedía de Telefe Noticias al aire, en medio de la emoción de sus compañeros, Ángel de Brito anunciaba en LAM (América TV) su incorporación como nueva angelita. Su llegada se da como una suerte de “reemplazo” de Yanina Latorre, quien confirmó que dejará el ciclo en un mes, después de diez temporadas.

“Podemos confirmar que se suma a LAM como angelita titular, y lo tenemos arreglado hace como un mes, Pilar Smith”, aseguró el conductor en el exitoso ciclo.

Lo cierto es que De Brito suma a una figura clave para su equipo. Más allá del guiño con su nombre, Pilar aporta experiencia, carácter, información propia y una presencia que, desde el primer día, promete alterar la dinámica y el ritmo del panel.

En los últimos meses, la periodista ganó un protagonismo particular dentro del ambiente, especialmente después de haber cuestionado abiertamente a Luis Ventura y a APTRA por lo que considera una conducción desacertada y ambigua. Sus declaraciones, sumadas a su interés en competir por la presidencia de la asociación, despertaron un fuerte malestar puertas adentro.

Hace días, su figura volvió a ocupar el centro de la escena tras sus críticas a los Martín Fierro Latino realizados en Miami el 23 de noviembre. A partir de esa gala, Daniel Gómez Rinaldi lanzó comentarios despectivos que derivaron en un conflicto mayor: Pilar decidió responder de manera formal y le envió una carta documento, dejando en claro que no estaba dispuesta a pasar el episodio por alto.