Así es el imponente regalo con el que Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez en su primer aniversario

Primer aniversario China Suárez y Mauro Icardi 1

“Feliz aniversario mi amor”, puede leerse claramente en el mensaje escrito de puño y letra por el delantero del Galatasaray que vino junto a las flores y el anillo, que muchos ya arriesgan podría ser de compromiso. Vale recordar que en la entrevista que hicieron en el programa de Mario Pergolini hace un par de semanas atrás, se refirieron a la cuestión haciendo saber que hablarían de casamiento una vez que a Mauro la salga el divorcio de Wanda Nara, previsto para marzo de 2026.

Así las cosas, aunque sus seguidores no pudieron plasmar sus felicitaciones por este primer año oficialmente de novios, sí dejaron sus likes en la publicación que en menos de una hora cosechó mas de 350 mil likes.

Primer aniversario China Suárez y Mauro Icardi 2

Qué dijo Mauro Icardi tras la detención del ex abogado de Wanda Nara

Nicolás Payarola, el abogado que hasta hace apenas unas semanas formaba parte del círculo legal de Wanda Nara, terminó detenido este jueves a primera hora en su vivienda del Barrio Golf Club de Nordelta, durante un operativo encabezado por la Policía Bonaerense.

A poco de confirmarse la detención, quien salió a expresarse con dureza fue Mauro Icardi. El jugador, que mantiene desde hace tiempo un enfrentamiento judicial y mediático con su ex, no dejó pasar la oportunidad de reaccionar desde sus redes sociales a pesar de estar viviendo en Turquía.

“¿Cómo habían dicho? ‘Cada uno tiene el abogado que se merece’, nunca estuve tan de acuerdo con una frase. Permítanme dudar lo de ‘buenos abogados y sobre todo grandes seres humanos’”, lanzó en un primer posteo, dejando en claro su postura.

mauro icardi posteo contra el ex abogado de wanda nara tras ser detenido

Luego redobló la apuesta y apuntó directamente contra el letrado: “Esta lacra, estafador, acosador y ladrón es el mismo que defendía los intereses de mis hijas? No puede defender ni los suyos. Como siempre dije, van a caer uno por uno, sólo hay que sentarse a esperar”, escribió, marcando su enojo sin filtros.

Más tarde, al compartir la imagen de Payarola esposado, Icardi sumó otro comentario filoso: “Qué paradoja que buscaron durante un año hacer falsas denuncias en Tigre (Provincia) porque en Capital no tenían ‘amiguitos’ y terminaste en un calabozo en donde tanto te gustaba hacerte el guapo”.

Y cerró su descargo con una frase aún más lapidaria: “Tanto lo visualizaste que se te cumplió. Esperemos que pronto te haga compañía la estafadora de tu ‘mujer’ y todos tus cómplices”.

La detención de Payarola se produjo luego de una larga investigación encabezada por el fiscal Cosme Iribarren, en la que se lo acusa de haber defraudado a varios de sus representados. Además, ya había sido procesado anteriormente por engañar por una cifra millonaria al futbolista Gonzalo Montiel y a su entorno.