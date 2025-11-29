Así es el imponente regalo con el que Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez en su primer aniversario
Tal como lo anunciaron en su reciente visita al país, este sábado 29 de noviembre la China Suárez y Mauro Icardi están celebrando en Estambul su primer año juntos , y el futbolista deslumbró a la actriz con lujosísimo anillo. Mirá.
29 nov 2025, 14:52
A pesar del escandaloso comienzo "oficial" de su relación, por el que casi nadie apostaba que fuese a durar más que un par de encuentros, lo cierto es que este sábado 29 de noviembre Mauro Icardi y la China Suárez están celebrando su primer aniversario juntos, instaladísimos en Turquía y como una pareja absolutamente consolidada y con proyección a futuro.
Hombre de pocas palabras, al menos en sus declaraciones públicas y tal como lo hacía con Wanda Nara, Icardi siempre se destaca por sus acciones, y esta vez no fue la excepción. Es por eso que sorprendió a su novia regalándole un costosísimo anillo con una enorme piedra preciosa y una enorme caja de rosas rojas.
Y tal como hacen con gran parte de sus vidas, la parejita compartió el feliz momento a través de un posteo conjunto en sus respectivas cuentas de Instagram, donde ya se aprecia que ya armaron el arbolito de navidad y adornaron la casa de casa a las fiestas de fin de año.
Eso sí, la publicación tiene la particularidad de que cerraron los comentarios, probablemente para que los haters no irrumpan en el posteo con sus habituales agresiones, cuestionables por cierto, arruinándoles así este día tan especial para ellos.
“Feliz aniversario mi amor”, puede leerse claramente en el mensaje escrito de puño y letra por el delantero del Galatasaray que vino junto a las flores y el anillo, que muchos ya arriesgan podría ser de compromiso. Vale recordar que en la entrevista que hicieron en el programa de Mario Pergolini hace un par de semanas atrás, se refirieron a la cuestión haciendo saber que hablarían de casamiento una vez que a Mauro la salga el divorcio de Wanda Nara, previsto para marzo de 2026.
Así las cosas, aunque sus seguidores no pudieron plasmar sus felicitaciones por este primer año oficialmente de novios, sí dejaron sus likes en la publicación que en menos de una hora cosechó mas de 350 mil likes.
Qué dijo Mauro Icardi tras la detención del ex abogado de Wanda Nara
Nicolás Payarola, el abogado que hasta hace apenas unas semanas formaba parte del círculo legal de Wanda Nara, terminó detenido este jueves a primera hora en su vivienda del Barrio Golf Club de Nordelta, durante un operativo encabezado por la Policía Bonaerense.
A poco de confirmarse la detención, quien salió a expresarse con dureza fue Mauro Icardi. El jugador, que mantiene desde hace tiempo un enfrentamiento judicial y mediático con su ex, no dejó pasar la oportunidad de reaccionar desde sus redes sociales a pesar de estar viviendo en Turquía.
“¿Cómo habían dicho? ‘Cada uno tiene el abogado que se merece’, nunca estuve tan de acuerdo con una frase. Permítanme dudar lo de ‘buenos abogados y sobre todo grandes seres humanos’”, lanzó en un primer posteo, dejando en claro su postura.
Luego redobló la apuesta y apuntó directamente contra el letrado: “Esta lacra, estafador, acosador y ladrón es el mismo que defendía los intereses de mis hijas? No puede defender ni los suyos. Como siempre dije, van a caer uno por uno, sólo hay que sentarse a esperar”, escribió, marcando su enojo sin filtros.
Más tarde, al compartir la imagen de Payarola esposado, Icardi sumó otro comentario filoso: “Qué paradoja que buscaron durante un año hacer falsas denuncias en Tigre (Provincia) porque en Capital no tenían ‘amiguitos’ y terminaste en un calabozo en donde tanto te gustaba hacerte el guapo”.
Y cerró su descargo con una frase aún más lapidaria: “Tanto lo visualizaste que se te cumplió. Esperemos que pronto te haga compañía la estafadora de tu ‘mujer’ y todos tus cómplices”.
La detención de Payarola se produjo luego de una larga investigación encabezada por el fiscal Cosme Iribarren, en la que se lo acusa de haber defraudado a varios de sus representados. Además, ya había sido procesado anteriormente por engañar por una cifra millonaria al futbolista Gonzalo Montiel y a su entorno.