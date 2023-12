El letal mensaje con el que Nacho Castañares aniquiló a Martina de Gran Hermano

Fue a través de su cuenta de X (ex Twitter) que Stewart Usher tuiteó filosa: "Chicos, es un bodrio el Espiando la Casa con este pibe, por dios. No me pasó nunca con algunos de los chicos y decir '¿qué haces ahí?'". Pero aunque no lo arrobó, Castañares no tardó en responderle más picante todavía.

"15 días estuviste en la casa, mami. Te hubieras preparado para hacerlo vos", fue la letal respuesta del ex novio de La Tora, que por supuesto generó un sin fin de comentarios de su fandom en la red social.

"Arrobalo si te vas a hacer la picante", "¿Qué pasó Martu? ¿No te llaman para nada?" o "Y no lo mires. Mirá qué simple es. Te encantaría estar en ese lugar, pero saliste segunda y no pegás un laburo de gh ni de casualidad", son sólo algunas de las reacciones en apoyo de Nacho que pueden leerse tras el cruce tuittero.

Nacho Castañares confesó el verdadero motivo de su separación de La Tora

A mediados de octubre pasado, a un año exacto del comienzo de Gran Hermano 2022, donde justamente nació el romance, Nacho Castañares reveló la razón por la que él y Lucila La Tora Villar decidieron ponerle punto final a su relación.

Sucede que a comienzos de ese mes Nacho Castañares y La Tora Lucila Villar sorprendían a todos los fanáticos de Gran Hermano y sus respectivos fandoms al conocerse la noticia de su separación en boca del periodista Guido Záffora en el programa Intrusos (América TV).

Así, ya con la información procesada por todos, incluso por ellos mismos, fue Nacho quien días después reveló el motivo por el que junto con La Tora decidieron terminar su noviazgo.

"¿Tanto trabajo y tanta exposición jugó en contra para la pareja?" fue la consulta sin filtro de Carmen Barbieri a Nacho en Mañanísima (Ciudad Magazine) al cumplirse precisamente un año del comienzo de Gran Hermano 2022 en la pantalla de Telefe. Pero su respuesta fue tajante: "No, en el trabajo sentimos que somos re compinches, nos acompañamos".

Fue allí cuando la conductora subió la apuesta e insistió "¿Y por qué se separaron entonces?", a lo que Nacho respondió directo y sin vueltas: “Para no empezar ahora a descuidar algo que es lindo. Más adelante no se sabe”, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación futura.

"Pero algo pasó, no es que uno se separa para no terminar mal...", remarcó la actriz pero Nacho se mantuvo en sus dichos y aseguró: “Realmente no, no hay nada en el medio, nos encontramos en momentos distintos”. "Más adelante no sabemos cómo puede seguir" deslizó y dejó en claro: “Si nos reencontramos la mejor y sino también lo mejor para cada uno. Estamos en contacto, hablamos para saber cómo estamos, nos acompañamos desde ese lado”, concluyó despreocupado.