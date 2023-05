El lindo gesto de sus hijas que emocionó hasta las lágrimas a Cinthia Fernández: "Entienden todo"

cinthia fernandez hijas 2.jpg

La panelista de Nosotros a la mañana, El Trece, mostró una foto de su cama tendida con un almohadón de corazón en el medio y se mostró orgullosa de sí misma por cómo crió a sus hijas, fruto de su relación con el ex futbolista Matías Defederico.

"Ando muy cansada. Y hace un ratito me vio que se me cayó una lágrima por el cansancio. Cuando me voy a acostar con ellas como todas las noches, mi bebé grande me preparó esta sorpresa", expresó Cinthia conmovida.

Y cerró: "Me hizo la cama y le buscó un peluche de corazón. Qué hermosas hijas tengo, entienden todo y su corazón es inmenso. Orgullosa de cómo las crie, ya me la besé toda".

Cinthia Fernández expuso a los hombres que le escriben mensajes obscenos: "Algunos tienen foto con..."

Cinthia Fernández escrachó a los hombres que le mandan mensajes obscenos vía redes sociales. La panelista de Nosotros a la mañana, El Trece, se cansó de que le escriban mensajes con contenido sexual por privado y expuso a algunos de los usuarios que le preguntan cuestiones sexuales, muchos de ellos con foto de perfil junto a sus parejas, algo que remarcó indignada Fernández.

“¿Posición favorita en el sexo?”, “Tu mejor foto en tanga”, “¿Te gusta por la colita?”, “¿Mañanero, nocturno o siestero?”, “¿Hacés encuentros?”, “Tu culo es lo mejor que vi en mi vida”, fueron algunos de los fuertes mensajes que expuso la bailarina en sus historias de Instagram.

“¿Por qué siempre decís pajerlis despectivamente si gracias a ellos hiciste plata?”, fue la pregunta de un seguidor que motivó la exposición de estos tremendos mensajes.

A lo que Cinthia Fernández aclaró cansada de leer estos comentarios desagradables: “Mi cuerpo lo muestro cómo y cuándo se me canta porque soy libre. No les da derecho sobre mí. Me dan asco, algunos tienen foto de perfil con la jermu. En fin, se van multiplicando”.

Después, otro usuario le consultó si hay "algún jugador que le guste", y ella respondió contundente: "Mis hijas".