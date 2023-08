El llamativo gesto de Romina Uhrig en la foto del Bailando 2023 que sorprendió a todos

En un momento, la ex diputada kirchnerista sorprendió con un gesto. Mientras todos estaban sonrientes -uno al lado del otro- mirando al frente, ella se sentó en un escalón.

En la cuenta de Twitter de LAM (@elejercitodelam) compartieron un video del evento, en el cual se observa a la ex Gran Hermano apoyada en la escalinata del Hipódromo de Palermo y, a un costado, el resto de las figuras siguiendo las indicaciones de los fotógrafos.

Embed

El significativo accesorio que usó Coti Romero en la presentación del Bailando 2023: "Me lo regaló mi ex"

En la noche del martes Marcelo Tinelli reunió en el Hipódromo de Palermo a todos los jurados y participantes del Bailando 2023 para realizar la tradicional sesión fotográfica previa al comienzo de la temporada, que será a fin de mes en el prime time de la pantalla de América TV. Y entre ellos, la correntina Coti Romero no pasó desapercibida por un detalle más que significativo en su look.

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, la ex GH mostró su outfit emocionada. Y mientras describió las marcas que la vistieron para la ocasión, reveló que los aros de Swarovsky fueron un regalo de su ex novio, el Cone Alexis Quiroga, quien también participará del certamen.

Coti Romero Alexis Quiroga logo.png

Y si bien reconoció que el reencuentro con su ex pareja será inevitable aunque deslizó que más que eso no va a pasar, dejó bien en claro que los aritos -aquel costoso regalo de cuando estaban en pareja- decidió usarlos "Porque justo iba a combinar con el look, no porque me los haya regalado justamente él".

En tanto, ya de cara a la competencia de baile, Coti Romero confesó sus reparos para con el jurado: "No miedo, pero a Moria todavía nunca la crucé en persona y siento que como es la lengua karateka, por ahí siento como más respeto por Moria". Al tiempo que volvió a hablar de su fuerte carácter e hizo saber: "Tengo una personalidad que no me gusta sentirme atacada. Si yo siento que atacan a mi persona, obviamente me voy a defender".

Por último, sobre su salud mental la correntina aseguró estar "Súper bien gracias a Dios y al tratamiento que llevé adelante con el psicólogo, el psiquiatra, la medicación, mi familia y mis amigos"; así como aseguró que está sola y así quiere seguir. "Ahora me enfoco en bailar, llegar lejos y en romperla. Así que ahora no tengo ganas de conocer a nadie ni tener nada con nadie", concluyó.