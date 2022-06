El llanto de Carmela Bárbaro al escuchar a la mamá de El Noba

El joven de 25 años tenía una hija y un promisorio futuro en la escena de la cumbia 420, de la que era uno de los referentes junto a L-Gante y Perro Primo. Se crió en Florencio Varela y era hincha fanático de club Defensa y Justicia.

NOBA3.jpg

La emoción de Carmela Bárbaro al escuchar a la madre de El Noba

Vanesa Aranda, madre del joven, salió al aire vía telefónica en el ciclo Momento D y se refirió al duro momento que atraviesa: “Yo creo que nada me va a alcanzar, nada tiene sentido. Yo tengo a su hija, mi nieta. Tengo a mi nietito, que ve la foto, tengo esa bandera acá en mi casa, y hoy le hablaba a su tío, que tiene adoración por su tío, y me partía el corazón”, comenzó la madre del joven.

“Te juro que me partía el corazón ver a mi nieto que le hablaba a su tío como reclamándole que dónde está. Porque él era tan familiero, tenía tanto amor por su sobrino, con su hija, que son cosas que a mí…Yo trato de estar fuerte, pero hay cosas que sinceramente no puedo, no llego”, siguió con entereza.

“Vane, está Carmela acá con nosotros, Carmela Bárbaro, que Carmela está emocionada”, acotó el conductor Fabián Doman, mientras veía a la panelista Carmela Bárbaro muy conmovida.

“Carmela vivió hace poco tiempo…Carmela es mamá de una hija con Gerardo Rozín. Y Carmela vivió algo muy doloroso hace pocas semanas. Y hoy Carmela…¿Voy a contarlo, puedo, me dejas?”, explicó Doman.

Embed

Y remarcó: “Hoy Carmela me mandó un mensaje, no sé si será porque te emocionó lo de El Noba, un poco agradeciéndonos a todos por cómo la apoyamos a ella en todo lo que vivió. Y estás emocionada, ¿verdad? ¿Y qué le decís a Vanesa?”.

A lo que Carmela le dijo a la madre del cantante: "Hay que salir, que hay que juntar fuerzas, que la vida vale la pena. Me parece que uno tiene que pensar en esas personas que quisimos, y en el espíritu que tenían esas personas, que amaban la vida, que tenían ganas, que eran creativas, por lo menos yo hablo de mi experiencia”.

“A mí me parece que tu hijo también era una persona creativa, llena de proyectos, y que uno saca la fuerza de ahí a veces”, agregó con mucha fuerza para la madre del artista.

“Sí, mirá, yo cada día…Mi hijo me decía mamá, todo se puede, mamá, de todo se sale, mamá, vos tenés que hacer lo que vos querés. Y a mi marido también le decía, a su papá, que él tenía que salir adelante, que todo se podía”, cerró la madre de El Noba.