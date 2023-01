El llanto de Cinthia al escuchar el descarnado relato de la mamá de Fernando Báez Sosa

Cinthia llorando frente al testimonio de Graciela, la mamá de Fernando Báez Sosa.jpg Cinthia Fernández quebrada al escuchar el relato de la mamá de Fernando Báez Sosa, el joven brutalmente asesinado a golpes en Villa Gesell.

“Ayer fue muy fuerte escuchar a ese señor de seguridad, que medía como dos metros, contar que no podía sacar al muchacho que lo estaba golpeando. Hay momentos en los que decaigo y me levanto, me tiro al piso y lloro, me refugio en Silvino, empiezo a rezar y a rezar y continúo con mi vida”, relató entre lágrimas Graciela Sosa sobre una de las declaraciones testimoniales.

Al tiempo que concluyó revelando: “Hasta el día de hoy no tengo tratamiento psicológico y trato de estar con personas que perdieron a sus hijos. Hoy solo sé que quiero Justicia para que mi hijo pueda descansar en paz”.

Así, frente al descarnado relato de Graciela todo el equipo del programa se quebró. Pero fue Cinthia Fernández quien, furiosa y angustiada por lo que oía, no pudo evitar largarse a llorar y taparse la boca a medida que la mamá de Fernando Báez Sosa avanzaba en el dolorosísimo relato, que nadie querría tener que experimentar. #justiciaporfernando

Cinthia Fernández reveló el fuerte motivo por el cual Matías Defederico no pasó Año Nuevo con sus hijas

En las últimas horas, en medio de un nuevo conflicto con su ex, Cinthia Fernández confirmó que sus hijas Charis, Bella y Francesca no pasaron Navidad con Matías Defederico y tampoco Año Nuevo.

"No quiere que sus hijas pasen la noche, o pernocten en la casa de su padre. Pero no parece ser una decisión caprichosa, sino que está fundamentada en experiencias anteriores que habría vivido. Cinthia tendría motivos para no querer", contó Luis Ventura en A la tarde (América TV).

Cinthia Fernández Cinthia Fernández y su ex, Matías Defederico.

"La Navidad pasada hubo gente en una fiesta que no sería del agrado de Cinthia", indicó Lucas Bertero sobre el escándalo del año pasado, cuando la panelista estalló porque su exmarido quiso manejar alcoholizado con sus hijas en la fiesta por la llegada de 2022.

"Cinthia relató un momento delicado que tuvo que pasar, en las fiestas del año pasado, porque quería comunicarse con sus hijas y no podía. También se habló que había mucho alcohol, en la cena donde estaba Matías Defederico, con el que era su pareja y había que manejar de por medio", agregó.

Mientras que la misma Cinthia había hablado de la decisión. “Le tocaba una fiesta, pero el señor decidió irse a Córdoba, a las bibliotecas nocturnas que él maneja... No sé qué decirte, qué se yo. Cuando a un padre, le toca una fiesta y una fiesta, supongo que tiene prioridades", arrojó.