Cinthia Fernández y su idea de escrachar a padres deudores de cuota de una imponente manera 

Lo cierto es que lo más enfurece a la mediática es que el ex futbolista no cumpla con sus obligaciones de padre con sus tres hijas -Charis, Bella y Francesca-, a quienes no les pasa la cuota alimentaria fijada por la Justicia. Pero en las últimas horas la gota que rebalsó el vaso fue saber que ni siquiera les compró regalo de Navidad.