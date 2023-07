El desgarrador llanto de Fernanda Iglesias al hablar de su regreso de España: "Fue grave"

Al escuchar la nota, Fernanda, sensibilizada, opinó: “Me da risa porque en realidad si ella supiera los verdaderos motivos por lo que volví, no me deliraría. Son motivos más graves que los que ella piensa. Pero no importa, está todo bien, Nancy”.

Embed

Ángel, ahí, leyó un tuit que había publicado Nancy Pazos recientemente para pedirle disculpas a la periodista. “Conozco a Fernanda Iglesias y no es de las mujeres a quienes les gusta victimizarse. Yo hice una broma sin saber sus razones. Si las hay y son graves como ella dice, desde ya le pido disculpas. Y ojalá esto pase porque tiene una hermosa familia. No fue mi intención. Era solo una chicana divertida. Pero no quise herirla. Pensé que era algo más superficial”, tuiteó.

"Gracias, qué bueno", dijo Iglesias entre lágrimas. “Todo el mundo se burla y te dice ‘te fue mal’, ‘te cagaste de hambre’. Y las razones por las que volví fueron graves y serias. Entonces, no está bueno que me digan esas cosas porque nadie sabe lo que pasó. Y creo que nunca lo voy a contar”, reflexionó.

NANCY PAZOS TUIT.jpg

A dos meses de haberse ido a vivir a España, Fernanda Iglesias reveló por qué piensa en volver

Fernanda Iglesias habló desde España con Ángel de Brito y las angelitas en LAM (América TV), y admitió que "extraña muchísimo, sobre todo a su hijo". "Estoy al borde de comprarme un pasaje y volver mañana", dijo desesperada.

La periodista contó en qué trabaja actualmente: "Estoy trabajando en una inmobiliaria, aprendiendo un montón de cosas que nunca pensé que iba a aprender. Es en Marbella la inmobiliria".

"Pero ya extrañás también. Dijiste que extrañabas, que después se vuelve rutinario", intervino Estefi Berardi. "Sí, extraño, extraño mucho. Todo lo que ustedes me dijeron que me iba pasar me está pasando. Extraño muchísimo a mi hijo. Hay gente que me vive preguntando en Instagram: '¿Extrañás a tu hijo?' Hijos de p..., obvio que lo extraño, me estoy desgarrando de lo que lo extraño, no me pregunten más, por favor", reveló.

Embed

"Yo creo que es que lo llama más la curiosidad, porque acá lo contamos en su momento, es lo particular del caso. Hay muchas familias que se van todas juntas, los chicos jóvenes se van solos a hacer sus familias, tu caso fue distinto", acotó el conductor sobre la situación en la que se fue Iglesias: su marido y su hijo (de 12 años) están en la Argentina.

"Estoy al borde de comprarme un pasaje y volver mañana", expresó. Ahí, Yanina Latorre, como frutilla del postre, agregó: "Te dije que no ibas a aguantar".