El logro de Rufina que emocionó a Nicolás Cabré: "Haces que me lata el corazón"

nicolas cabre rufina 2.jpg

El actor se dio el gusto de correr una maratón de 5 KM con su hija de 9 años, fruto de su relación con Eugenia la China Suárez, y se mostró emocionado en las redes, donde compartió varias fotos de la carrera.

La pequeña tuvo así su primera experiencia en una maratón junto a su papá, el deporte que apasiona al actor hace años.

"Cómo explicar lo que me haces sentir… La alegría, el orgullo. Cómo explico, cómo haces que me lata el corazón. No encuentro las palabras… creo que no existen palabras tan bellas para explicar lo que me haces vivir. Y encima corres bien", destacó Nicolás Cabré.

Y cerró: "Gracias por ser mi compañerita y te felicito por lograr tu objetivo. Soy feliz, me haces feliz".

nicolas cabre rufina 1.jpg

nicolas cabre rufina.jpg

El rotundo cambio de look de Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré

Eugenia la China Suárez compartió en las redes el cambio de look de una sus hijas. Se trata de Rufina, la hija mayor de la actriz, fruto de su relación con su colega Nicolás Cabré. Desde sus historias de Instagram, Suárez mostró orgullosa cómo quedó el corte de cabello de su hija.

La niña se cortó el pelo por arriba de los hombros y se hizo unas ondas totalmente descontracturadas: "Mi Rufinita y su cambio de look", expresó la actriz con tiernos emojis en la foto de su hija donde se la ve de costado cubriendo su rostro con el pelo.

Cabe recordar que la China es madre también de Magnolia y Amancio, fruto de su relación con el chileno Benjamín Vicuña, de quien se separó a mediados de 2021.