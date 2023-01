El gesto de Rufina, la hija de La China y Nicolás Cabré, con la empleada de limpieza de un hotel

image.png

"'Hola señora que limpia. Abra el cajón, hay algo para ud', esta fue la nota y el regalo que encontré cuando fui a chequear que no dejáramos nada en la habitación del hotel. Estas son las cosas que me dejan con la boca abierta y con el corazón explotado de amor", expresó Cabré.

image.png

Por último, el actor resaltó la enorme solidaridad que nota en su hija. "Rufita, hermosa, sos algo que no puedo explicar, la bondad que manejas es de otro planeta. Por favor no cambies nunca y seguí demostrándome que no tenemos ni idea de lo infinito de la inmensidad de tu corazón. Dos cosas más… gracias por autorizarme a mostrar esto. Y gracias por ser mi hija, la más buena, la más dulce, y hacerme el papa más orgulloso del mundo siempre", concluyó.

image.png

La desopilante reacción de Laurita Fernández al ver al doble de Nicolás Cabré

Los dobles de Bienvenidos a Bordo son muchas veces noticia. Hace unos meses, uno muy especial visitó a Laurita Fernández en el piso que conduce por la pantalla de El Trece: Nicolás Cabré.

Al ver al joven que, realmente, era muy parecido a su ex, la reacción de Laurita fue desopilante: “Yo voy a abrir la puerta y quiero ver la cara de todos, que nadie diga nada todavía, para mí está clarísimo. Para mí es él, pero ¿hace cuánto no nos vemos?”, arrancó la conductora.

“Yo no sabía que mirabas el programa. Miralo bien, miralo bien, no lo puedo creer”, agregó súper tentada la conductora que está en pareja con Peluca Brusca, su productor, y sumó: “Hay algo muy parecido, que es la manera de mirar, mirá los ojos, porque tiene esa manera de mirar”.

Embed

“¿Y te puedo decir algo más? Tiene un lunar ahí que también lo tiene. Sí, porque me acuerdo, ¿qué querés que te diga? No lo puedo creer, poné, ¿tenés el tema de Son Amores? Quiero ver su cara con ese tema de fondo”, siguió Laurita entre risas.

“Voy a decirle algo a la producción, espero que no hayan puesto una foto en la que yo estoy, que sea una foto sola, no me escrachen, pongan una del personaje solo”, cerró.