El mal momento que vivió Stefi Roitman tras buscarse en internet

“En el resultado de búsqueda, la primera cosa que salta es que estoy embarazada, siempre. Tal vez lo estoy, pero de alfajores, nada más”, siguió la actriz y agregó: “También sale Stefi Roitman edad, Instagram, Montaner, y altura. Pero lo del embarazo está siempre y es más, lo tiran como afirmación, no como pregunta”.

“Alguna que otra vez me busqué en Google, pero ahora medio que lo dejé de hacer. Antes estaba constantemente viendo qué pensaba la gente de mí, chequeando qué salía”, se sinceró.

Además, habló sobre el uso de Twitter: “Por un tiempo no usé porque es denso. La verdad es que lo uso para comunicarme con mucha gente que me encanta. Leo los mensajes de mis seguidores y los que me llegan les doy un like. En WhatsApp tengo más de 140 mensajes sin leer, soy bastante colgada”.

Ricky Montaner y Stefi Roitman

La reacción incómoda de Gastón Soffritti cuando le preguntaron por el casamiento de su ex, Stefi Roitman

Gastón Soffritti se mostró muy incómodo cuando le preguntaron por el casamiento de su ex, Stefi Roitman con Ricky Montaner. Al actor, y participante de Masterchef celebrity, le consultaron su opinión por el enlace de su ex con el cantante y no le gustó nada.

Gastón Soffritti y Stefi Roitman estuvieron juntos durante un año y medio, pero en 2019, anunciaron su separación de forma sorpresiva. Gastón hablaba de tomarse un tiempo pero para Stefy era algo definitivo. Poco tiempo después, antes del comienzo de la pandemia, se fue a Estados Unidos donde quedó varada en la casa de su actual marido, Ricky Montaner, a quien conoció en las redes.

“El amor no es solamente el hecho de compartir algo con alguien, sino también de saber dejarlo ir. Con Stefi decidimos poner un impasse en nuestra relación, quizá sería mejor no contar nada de todo esto por acá, pero como somos personas públicas que mostramos nuestro amor abiertamente, preferimos espantar especuladores para proteger este vínculo maravilloso que construimos a lo largo de este casi año y medio", fue la forma en la que Gastón Soffritti anunció la separación.

En el programa “No es tan tarde”, de Telefe, Germán Paoloski aprovechó que lo tenía de invitado para preguntarle por su ex: “Ah, hace poquito, usted que estuvo de novio con Stefi Roitman por mucho tiempo, se casó. ¿Lo invitó?", consultaron.

"No, pero... ¿por qué me invitaría?”, respondió Gastón. Y Paoloski continuó: “A mí me invitó cuando vino al programa, pero después no me llegó nunca (la invitación). La gente viene a la televisión y dice cualquier cosa. Vi la fiesta por televisión. ¡Se casó ya! Increíble", dijo irónico.