La reacción incómoda de Gastón Soffritti cuando le preguntaron por el casamiento de su ex, Stefi Roitman

“El amor no es solamente el hecho de compartir algo con alguien, sino también de saber dejarlo ir. Con Stefi decidimos poner un impasse en nuestra relación, quizá sería mejor no contar nada de todo esto por acá, pero como somos personas públicas que mostramos nuestro amor abiertamente, preferimos espantar especuladores para proteger este vínculo maravilloso que construimos a lo largo de este casi año y medio", fue la forma en la que Gastón Soffritti anunció la separación.

En el programa “No es tan tarde”, de Telefe, Germán Paoloski aprovechó que lo tenía de invitado para preguntarle por su ex: “Ah, hace poquito, usted que estuvo de novio con Stefi Roitman por mucho tiempo, se casó. ¿Lo invitó?", consultaron.

"No, pero... ¿por qué me invitaría?”, respondió Gastón. Y Paoloski continuó: “A mí me invitó cuando vino al programa, pero después no me llegó nunca (la invitación). La gente viene a la televisión y dice cualquier cosa. Vi la fiesta por televisión. ¡Se casó ya! Increíble", dijo irónico.

Revelaron por qué Stefi Roitman y Ricky Montaner no se casaron en Argentina

"¿Alguien vio en esta mesa la libreta de casamiento del civil de Stefy Rotiman y de Ricardo Montaner? ¿En algún lado la mostraron? ¿Alguien vio el casamiento por civil? Dicen que se casaron solamente en la ceremonia. No hubo casamiento por civil", expresó Adrián Pallares.

Rodrigo Lussich indicó que, tal vez, el hijo de Ricky Montaner y la actriz se unan legalmente en matrimonio en el exterior, donde residen. "A mí me da la sensación que se van a casar en Miami. La fiesta les salió más barata acá, pero, a la hora de los papeles, prefieren firmar la libreta en Miami", acotó el periodista.

Luego, la periodista Maite Peñoñori confirmó que Ricky y Stefi no están oficialmente casados, pese a haber realizado una ceremonia religiosa mixta.

Sin embargo, la panelista aclaró que el cantante y la actriz iniciaron el pedido en Estados Unidos para asentar su unión en ese país. "El 27 de diciembre solicitaron en Estados Unidos el formulario para su unión, pero aún no están casados. Tiene un mes para llevar los papeles correspondientes con la firma de un juez y eso todavía no lo hicieron", sentenció.