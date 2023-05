El mensaje bien romántico de Nacho Castañares a la Tora por su cumpleaños: "La que me enseñó..."

nacho la tora.jpg

"Feliz cumple a la más compañera, la que me enseñó que todo se puede y que todos tenemos nuestro lado sensible, la que no le molesta decir que se equivocó y la que inventa soluciones de donde no hay", indicó Nacho con una serie de fotos de los dos en sus historias.

Y siguió muy emotivo con el emoji de un corazón: "A la más linda de todas... Feliz cumple, baby Lu. Muy feliz de estar a tu lado".

A lo que la Tora replicó la imagen y agregó muy enamorada: "El que tiene mi corazón y elijo todos los días. Te quiero con todo mi corazón".

nacho la tora 1.jpg

El conmovedor mensaje de Nacho de Gran Hermano 2022 en un día muy triste para él

Unos meses antes de que Nacho Castañares ingresara a Gran Hermano 2022 había recibido el golpe más triste de su vida con la muerte de su madre, Mariana.

En medio del gran momento que vive tras su salida del reality de Telefe, se cumplió el primer aniversario de su fallecimiento. El subcampeón de GH compartió unas stories muy emotivas.

“1 año. Siempre conmigo, vieja”, escribió, junto a varias fotos con su mamá. Nacho, que debutará con un programa de streaming junto a Daniela, Julieta y la Tora, agradeció las muestras de amor que tuvo en este día tan especial. “Gracias a todos por los mensajes. Los amo”, señaló.