El mensaje de Cinthia Fernández que generó indignación: "Fui al ginecólogo y el resultado fue grave"

“Hoy fui al médico y lamentablemente no tuve un buen diagnóstico” escribió desde sus historias virtuales junto a una imagen suya con cara de preocupación al que le sumó el enlace del posteo en su feed.

Cinthia Fernández IG.jpg

Así, al clickear para ver el video publicado en el feed, pudo vérsela entrar a Cinthia su casa visiblemente triste con un papel en la mano y un texto sobreimpreso que explicaba: “Hoy fui al ginecólogo a hacerme una ecografía y el resulta fue grave".

En tanto, al girar la hoja con el supuesto resultado de la ecografía, en realidad allí había un dibujo de una araña enredada en su tela, para metaforizar el tiempo que lleva sin pareja.

Cinthia Fernández - posteo ecografía ginecológica.jpg

Claro que para rematar el chiste, la ex de Matías Defederico agregó al pie del posteo: “Un mal diagnóstico no impide una sonrisa”, acompañado de un emoji llorando de la risa y un corazón rojo.

Como era de esperar, si bien muchos usuarios festejaron la ocurrencia de Cinthia para referirse a su obligada abstinencia sexual, muchos otros se molestaron por la broma con reacciones del tipo: "¡Está muy quemado ese chiste y con la salud no se jode!”, “Odio el humor negro y menos con la salud... pavísima” o “Tuve un mal diagnóstico real, ¿te parece que estoy para reírme?”.

Cinthia Fernández durísima contra Érica Rivas tras cuestionar el apoyo de Guillermo Francella a Javier Milei

Érica Rivas encendió una gran polémica al referirse al apoyo público de Guillermo Francella al presidente Javier Milei. El destacado actor fue su compañero de elenco en la exitosa sitcom Casados con hijos que luego volvió en formato teatral en 2023 pero ella decidió bajarse del proyecto.

"Eran más que necesarias (las medidas de shock implementadas por el Gobierno), se sabía que iba a haber una cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Sigo con la esperanza, no se con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo. No pierdo las esperanzas", dijo Francella en declaraciones a Radio Mitre.

cinthia fernandez erica rivas 1.jpg

A lo que luego Rivas cuestionó picante a su ex compañero de ficción: "Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo y sí, es una persona que piensa de ese lado".

En este contexto, Cinthia Fernández utilizó su cuenta en la red social X para dejar un contundente mensaje cuestionando los dichos de la actriz.

"La peroncha de Erica R está nerviosa por que se le terminó la cajita mágica de sueños? Vive insultando, tirando dardos, faltando el respeto creyéndose superior, mientras apoya a chorros y corruptos...? ¿Ella habla de moral...? Qué te pasa estás NERVIOSHASA. Querés un cafecitooo", lanzó picante a su estilo la panelista.