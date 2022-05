El mensaje de Sabrina Garciarena a Facundo Arana tras la dura acusación de Romina Gaetani 

“Contar hace más de 20 años con tu amistad, es un privilegio. A mí no me van a contar como sos. Ni qué clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón. No me van a contar qué batallas propias has librado ni las que has ganado para otros”, señala el primer párrafo del extenso posteo de Connie hizo sobre Arana.

Ante su descargo, Sabrina reaccionó con un tierno mensaje para Facundo: "Claro que sí, Facundo, te quiero amigo", manifestó la actriz.

¿Facundo Arana llevará a la Justicia a Romina Gaetani?

Hace unos días, Romina Gaetani estuvo en LAM y sorprendió al lanzar una fuerte acusación contra su ex compañero de Noche y día, Facundo Arana.

"Tuvo actitudes violentas conmigo ahí adentro. Griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa", afirmó en el programa de Ángel de Brito.

Este miércoles, Fernando Burlando, abogado de Facundo Arana, salió en LAM y se refirió a las posibilidad de una acción legal contra Gaetani por "calumnias e injurias".

El letrado explicó que aún no avanzó con ninguna medida. "Estamos analizando todo. Las características de la familia Arana, hacen que uno tome precauciones. Facundo es una persona que siempre está lejos de los líos", señaló.

Burlando reveló que podría haber una acercamiento entre el actor y su colega. "No descarto una charla entre ellos. Y cuando pasan esas cosas, yo no interfiero", admitió.

Por último, el abogado indicó que Facundo y Romina se tiene muchísimo aprecio, lo que podría frenar cualquier acción judicial. "Facundo tiene un sentimiento muy fuerte con Romina", cerró.