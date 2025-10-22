El mensaje en vivo de Yuyito González a Javier Milei por su cumpleaños con un gesto muy especial

Embed

Cómo fue el último reencuentro de Javier Milei y Yuyito González

La exvedette Yuyito González y el presidente Javier Milei volvieron a cruzarse públicamente luego de meses sin contacto, tras el final de la relación que ambos habían mantenido tiempo atrás. El reencuentro se produjo en el Movistar Arena, durante la presentación del nuevo libro del mandatario, “La construcción del milagro”.

Según trascendió en Intrusos (América TV), Marcela Tauro fue quien reveló que el acercamiento entre ambos se gestó a partir de una llamada que el propio presidente le hizo a González, en la previa del evento. Ella, por su parte, habría aceptado la invitación sin dudar y asistió como invitada especial.

Durante la noche, Milei combinó la presentación de su obra con momentos musicales, fiel a su costado artístico. En el público, la presencia de Yuyito no pasó desapercibida y generó todo tipo de especulaciones sobre un posible acercamiento sentimental.

El encuentro se dio además en un contexto político movido, marcado por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado, lo que añadió aún más atención mediática a un evento que ya contaba con todos los ingredientes para convertirse en noticia.

¿Cómo nació la historia de amor entre Yuyito González y Javier Milei?

Yuyito González y Javier Milei se conocieron por primera vez en octubre de 2023, cuando el entonces candidato presidencial fue invitado a su programa Empezar el día (Ciudad Magazine). Aquel encuentro televisivo marcó el inicio de un vínculo que, con el tiempo, se transformó en una relación sentimental. La química entre ambos fue evidente desde la entrevista, y poco después comenzaron los rumores sobre un posible romance.

Meses más tarde, volvieron a coincidir en un evento público que muchos señalaron como su primera cita: una presentación en el Luna Park, donde Yuyito asistió para acompañar al economista. Desde ese momento, comenzaron a mostrarse cada vez más unidos, hasta que finalmente confirmaron la relación, que se extendió durante casi un año antes de anunciar su separación en 2025.