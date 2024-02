El mensaje de Yanina Latorre sobre su relación con Diego que desconcertó a todos

yanina latorre.jpg

“Está pidiendo canje de aire acondicionado”, “Están necesitando un AA ya lo dijo en la radio jajajaja”, “Pero si la semana pasada decía que se estaba portando bien. Primero Nicky Nicole, ahora Yanina. Un respiro para el desamor, por favor” y “Está bueno cada tanto un respiro del otro, para extrañarse. Fuerza”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Incluso, quien se sumó en las reacciones fue Daniel Osvaldo. En su Instagram, el ex jugador compartió la noticia y aprovechó para tirarle un misil a la angelita. "¿Y ahora cómo se llama ella? Se quedó sin apellido", exclamó el ex de Gianinna Maradona.

daniel osvaldo latorre.jpg

En Entrometidos en la tarde, el periodista Carlos Monti contó que le escribió a Diego Latorre para saber si quería confirmar o desmentir la noticia. "Nada que decir. Consultalo con ella", fue la respuesta del columnista deportivo.

image.png

Yanina Latorre embistió fuerte contra Estefi Berardi: "Mentirosa e inútil"

Yanina Latorre y Estefi Berardi han protagonizado duros enfrentamientos cuando eran compañeras en LAM. La histórica angelita le hizo la cruz a la ex Combate porque la cuestionaba cada vez que daba una información o contaba una primicia.

En su cuenta de Twitter, la mujer de Diego Latorre arremetió contra la panelista de Mañanísima, que cuestionó a Gastón Trezeguet por un comentario que hizo en su programa de streaming en República Z sobre Sabrina de Gran Hermano.

"Dijeron algo muy feo de una chica de GH y me pareció muy mal. Se equivocaron, como yo me equivoqué varias veces, en otras oportunidades", afirmó Estefi. En una nota con LAM, Trezeguet le contestó: "No entiendo por qué no habló con nosotros, en vez de hacer su descargo en las redes".

image.png

Yanina citó la entrevista del panelista de los debates de GH y fue letal con la ex Combate: "En todos lados tiene problemas. Es mala compañera, mentirosa, e inútil".

En diálogo con LAM, Trezeguet mencionó que Estefi se arrepintió luego de haberlo cuestionado. "Generó una situación horrible en el medio del grupo. Nos terminó pidiendo perdón disculpas por haber sido tan impulsiva de tuitear en contra del programa y de sus compañeros", cerró.