Lowrdez Fernández: apareció la primera foto de Leandro García Gómez detenido y un detalle causó estupor

Fue allí que, haciendo foco en la imagen, Szeta remarcó en plena charla con Sergio Lapegüe: "Mirá si no hay una mueca de sonrisa. Miralo, miralo, miralo. Es como una mueca de... Sí, acá la tengo atada, dice, ¿no? Me parece a mí. Es desafiante también, ¿no? Sí, y capaz que la tuvo atada en algún momento".

"Es que ese es un punto que se está discutiendo si no tenía algún tipo de protección, si alguien lo bancaba, contactos [porque] ayer da una excusa delirante cuando va a hacer las compras, vincula este allanamiento con la política", sostuvo el periodista.

Fue allí que el conductor planteó una profunda reflexión. "Bueno, me pongo otra vez en el lugar de cómo actúa la Justicia en estos casos. Venimos de un triple asesinato horrendo, un doble femicidio -de 10 femicidios en los últimos 10 días que se podían haber evitado si la Justicia actuaba rápido-. Este caso que es de una mujer famosa, conocida, estaban todos los medios ahí ¿Cómo puede tardar 15 horas el juez en ordenar un allanamiento sabiendo que podíamos haber entrado (mucho antes)?".

La primera imagen de Leandro García Gómez detenido - captura Lape Club Social

Cuál fue la terrible amenaza de Leandro García Gómez a Lowrdez Fernández antes de ser detenido

Lowrdez Fernández fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández en una ambulancia del SAME el jueves por la noche, luego de que efectivos policiales la retiraran de su departamento en el barrio de Palermo, donde vivía con su pareja, Leandro García Gómez.

Tras varias horas de operativo y luego de que se dictara una orden de allanamiento, la policía logró ingresar al domicilio y detener al hombre, poniendo fin a la tensa situación que se vivió en la vivienda.

En el programa Pasó en América, el periodista de policiales Mauro Szeta reveló los detalles de una inquietante conversación que se produjo entre Lowrdes Fernández y García Gómez antes del ingreso del personal policial. Según Szeta, el hombre amenazaba constantemente a la cantante y esta vivía con miedo incluso al ser trasladada en ambulancia.

"Les quiero contar algo del temor de ella incluso de ser trasladada en la ambulancia del SAME más allá de la violencia machista que viene sufriendo hace varios años por parte de él", explicó el periodista especializado en policiales durante el ciclo.

Asimismo, Szeta agregó que la amenaza se repetía día tras día, y que la cantante era advertida sobre las posibles consecuencias de denunciarlo: "Él la amenazaba en el día a día, textual me dicen, él le decía que cualquier denuncia que pudiera hacerle ponía en riesgo la revinculación de él con sus hijas de otro matrimonio que tiene".

Embed

Szeta concluyó relatando la gravedad del planteo de García Gómez: "El planteo literal era: 'si me denuncias pierdo todo y te mato', por eso el temor de ella de ser trasladada en ambulancia y declarar".

La búsqueda de Lowrdez Fernández se activó el jueves a primeras horas, cuando su madre, Mabel López, denunció que había perdido contacto con su hija desde el 4 de octubre.

Más tarde, la cantante publicó un video en su cuenta de Instagram, expresando su sorpresa ante la noticia que circuló, aunque sin explicar su paradero ni detallar su estado de salud. En el clip, comentó: "Chicos me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible".

El episodio generó un fuerte impacto mediático y puso nuevamente en el foco la situación personal de la artista, mientras las autoridades continúan investigando los hechos que derivaron en su rescate y la detención de su pareja.