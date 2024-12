Rodolfo Barili habló del cambio de canal de Cristina Pérez: "Divorcio"

Embed

Y comentó al respecto: "Fue un proceso que tuvo que ver con una decisión del canal. Siempre es duro. Es como en el fútbol: equipo que le va bien no se toca. Gracias a Dios la gente nos sigue acompañando".

"Sigue siendo parte de Telefe y staff del noticiero y hay un proyecto ahí. Es parte de nuestra familia. 20 años con una persona discutiendo del periodismo y la parte humana", destacó Rodolfo Barili.

Sobre la dupla al aire que formaron, Barili reconoció: "La pareja fue shippeada cuando ni sabíamos lo que era un shippeo". Y cerró sobre la salida de Cristina Pérez, quien optó por embarcar nuevos proyectos personales y profesionales: "Podría ser un divorcio televisivo pero con buena relación"

Marcela Feudale le respondió con todo a Cristina Pérez tras sus dichos contra el Papa Francisco

Marcela Feudale y Cristina Pérez se cruzaron en la red social X por los dichos del Papa Francisco y este martes en LAM (América TV) la angelita le respondió a la periodista.

"El Papa siempre aparece cuando el peronismo se fragmenta. Es su verdadero líder. Es tan profunda la crisis en el PJ que asume un liderazgo frontal contra Milei. Que se junte con corruptos y los apañe no es novedad. Es el principal referente del pobrismo. El peronismo y la iglesia usan a los pobres de clientes. Y así dejaron al país", publicó Pérez en X.

Ahí, Feudale dio su punto de vista y expresó: "Siguiendo su línea de pensamiento deduzco que Jesús era garante del pobrismo. Eso de implicar panes, vino y la idea de vivir en comunidad que practicaban los nazarenos era convivencia. Usaba a los pobres de clientes".

Ahora, en el ciclo conducido por Ángel de Brito, la mujer del ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró: "Yo hice un análisis político. Hay libertad de expresión en nuestro país, así que puede decir lo que le parezca. Pero yo no hice un análisis religioso sino político".

"Insisto yo hice un análisis político no religioso, y además la Iglesia y el Estado son cuestiones que están separadas, porque Argentina es un Estado laico. No hice un análisis religioso. Respeto tanto la libertad de expresión de Marcela, que me encanta su voz, como respesto la libertad de culto de los argentinos de profesar la fe que deseeen", agregó.

Ya en el piso, Ángel le remarcó: "Te tiró una flor, dijo que le gusta tu voz". "Eso me gustó porque tiene tufillo a ninguneo", opinó Feudale.

"Lo vamos a dejar pasar. Yo me acuerdo cuando ella conducía el informativo de Canal 9, y yo estaba en Radio 10, llamaba a mi producción para pedir las notas que habíamos hecho y los contactos. Quiere decir entonces que tan tan buena locutora, buena periodista...bueno, no importa. Siempre igual", contó la angelita.

"Ah, la odiás", acotó Yanina Latorre. "No no la odio, soy memoriosa, que es distinto", le contestó Marcela. "Que se acuerde porque si ella me va a ningunear en aquel entonces me admiraba como conductora", opinó.

Por último, resaltó: "El hecho de que yo quiera opinar hoy en día pareciera que soy una atrevida, tengo una carrera paralela de lo que fue mi vida con Marcelo (Tinelli) totalmente distinta y tengo todo el derecho de hacerlo".