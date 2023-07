El momento más dramático de Jey Mammon en Intrusos: angustia, llanto e indignación

"En la denuncia, Lucas dice: 'yo sé que esto prescribió'. Burlando me explica: 'Lucas pide la prescripción, el fiscal va a cerrar el caso'. Lucas sabía eso", agregó.

Jey remarcó que todo se resolvió de forma rápida y no le dio demasiada relevancia al tema porque su papá estaba al borde de la muerte. "Con mi viejo muriéndose dije: 'esto lo tengo que defender'. Burlando me respondió: 'ocupate de mi papá, que yo me encargo de esto'", precisó.

En ese sentido, el cómico afirmó que, si elegía insistir con su defensa, en los medios nadie le iba a creer: "Es muy probable que, aunque yo me hubiese defendido, pasaba todo esto".

Al finalizar, Jey remarcó que irá a los premiso Martín Fierro 2023, como anticipó a PrimiciasYa. "El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconde", concluyó.

Jey Mammon reapareció en Intrusos e hizo una dura confesión: "Estuve a punto de..."

Jey Mammon estuvo este miércoles en el piso de Intrusos, América Tv, y se refirió a su presente tras su contraataque judicial a Lucas Benvenuto y cómo repercutió el tema en la sociedad y los medios.

"La pasé y la estoy pasando muy mal, tengo la vida destrozada. Yo me escapé del país, todo me parece injusto, si me pongo a pensar me voy a España de nuevo", indicó el conductor, quien inició una demanda contra el joven que lo denunció por abuso sexual, causa por la que fue sobreseído ya que la causa prescribió.

Y añadió en un mano a mano con Flor de la V: "Si me pongo a pensar, me voy a España de nuevo, todo me parece injusto. No quiero que baje la espuma, quiero que la espuma esté acá (llevando su mano al cuello) y que quede claro lo que pasó y lo que no pasó".

"Fui muy inocente hasta que me pasó esto, ahora la inocencia la perdí. Hay mucha hipocresía en el medio, hoy no sé si quiero volver a la televisión", se defendió Jey.

Y dejó en claro entre lágrimas: "Si hay algo que yo desearía es ir los domingos a los Martín Fierro y creo que sí merecía estar nominado como mejor conductor. Lloro porque me cargué al hombro un programa muy heavy donde faltaba Gerardo (Rozín)".

"¿Telefe está equivocado de sacarme de la pantalla? Sí, fueron latigazos y piñazos como se trató el tema. La prescripción no me sirve un carajo, presenté testigos y pruebas para mi demanda. Yo estoy sobreseído, tendría que estar al aire, claro que sí", sentenció Jey Mammon.

"Viví un escarnio total, yo estoy seguro de lo que digo (sobre su vínculo con Lucas). Me estuve a punto de matar, de verdad te digo, no es joda", reconoció con crudeza.