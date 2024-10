El momento de tensión que se vivió entre Julieta Poggio y Coti Romero en el bautismo de las hijas de Daniela Celis: qué pasó

En ese contexto, habría existido un clima de total tensión y distancia durante todo el evento entre Julieta Poggio y Coti Romero, novia de Nacho, y también de la correntina con el resto de sus ex compañeros de GH.

coti romero bautismo laia y aime.jpg

Al parecer, el motivo principal es que la ex del Cone Quiroga no habría estado invitada al evento, lo que causó la incomodidad en el resto de los ex GH que sí formaban parte de la lista de invitados.

Además, según informó Laura Ubfal en su portal, el malestar viene también porque Coti Romero organizó recientemente el cumpleaños número 22 de Nacho y ella no invitó a las amigas más cercanas de él del reality.

Esto habría llevado a Julieta a no disimular su bronca con Coti. En distintas imágenes que trascendieron del bautismo, se nota como ambas evitaron aparecer juntas en las imágenes.

Coti estuvo siempre cerca de su novio Nacho y su padre Rodolfo y apartada del resto del grupo del reality. “El clima se cortaba con cuchillo”, se precisó desde el citado medio sobre la incomodidad que causó la presencia de Coti, ya que Daniela Celis no la habría invitado al bautismo de las gemelas.

nacho castañares bautismo laia y aime.jpg

julieta poggio bautismo laia y aime 2.jpg

La inesperada confesión de Coti Romero en el Cantando 2024 que desató rumores de embarazo

La de anoche fue una jornada de sentencia y eliminación en el Cantando 2024, América Tv, llamando poderosamente la atención la ausencia de Coti Romero en la pista junto a su compañero.

Así, al momento de conocer su puntaje secreto, la correntina apareció a través de una videollamada en la pantalla gigante del set televisivo visiblemente demacrada.

Allí confesó que estaba descompuesta con vómitos desde la mañana, lo que inevitablemente hizo estallar rumores de un posible embarazo, fruto de su relación con el ex GH Nacho Castañares.

“Fui a Desayuno Americano y estaba muy rica la picada, pero se ve que me cayó muy mal y estoy con vómitos. Así que, mientras más rápido me den el puntaje, mejor”, advirtió la influencer correntina.

“Escúchame, pero estás bien. ¿Vos decís que es la picada... Puede ser otra cosa? Porque Cristian U estuvo en el programa y a él no le cayó mal”, le consultó pícara la conductora del programa, Flor Peña.

Pero Coti pateó la pelota para afuera sin recoger el guante y adjudicó su malestar a algo que haya comido: “Y no comí otra cosa, capaz algo de ayer”.

Así, tras conocerse el 6 de su puntuación secreta que le permite de esta manera seguir firme en el concurso televisivo, Flor Peña la despidió deseándole pronta recuperación.

“Estás con unas ojeras terribles, porque la verdad que está con una carita, pobrecita. Andá a descansar, te queremos. Cuidate”, concluyó la conductora antes continuar con el programa. ¿Se viene el bebé de Coti y Nacho?