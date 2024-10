La inesperada confesión de Coti Romero en el Cantando 2024 que desató rumores de embarazo

“Fui a Desayuno Americano y estaba muy rica la picada, pero se ve que me cayó muy mal y estoy con vómitos. Así que, mientras más rápido me den el puntaje, mejor”, advirtió la influencer correntina.

Embed

“Escúchame, pero estás bien. ¿Vos decís que es la picada... Puede ser otra cosa? Porque Cristian U estuvo en el programa y a él no le cayó mal”, le consultó pícara la conductora del programa, Flor Peña. Pero Coti pateó la pelota para afuera sin recoger el guante y adjudicó su malestar a algo que haya comido: “Y no comí otra cosa, capaz algo de ayer”.

Así, tras conocerse el 6 de su puntuación secreta que le permite de esta manera seguir firme en el concurso televisivo, Flor Peña la despidió deseándole pronta recuperación. “Estás con unas ojeras terribles, porque la verdad que está con una carita, pobrecita. Andá a descansar, te queremos. Cuidate”, concluyó la conductora antes continuar con el programa. ¿Se viene el bebé de Coti y Nacho?

Coti Romero vía zoom - captura Cantando 2024 ok.jpg

La declaración de Nacho Castañares sobre su romance con Coti Romero que confirma un importante dato

Después de meses de convivencia en la casa de Gran Hermano, y tras haber dejado a sus respectivas parejas, Nacho Castañares y Coti Romero decidieron apostar al amor.

A comienzos de septiembre, cuándo los chicos estuvieron en A la Barbarossa, recordaron cuándo fue el flechazo y qué sucedió luego de conocerse en el reality de Telefe.

“A mi, él fue el primero que me llamó la atención pero bueno, después cada uno tomó su camino. Me pareció lindo, llamativo. De hecho, fue el primero que vi pero bueno, no se dio. Tenía que darse acá afuera”, señaló la correntina.

“Todo empezó con la pelea por el queso rallado”, acotó Georgina Barbarossa, a lo que Coti comentó: “Esa pelea fue icónica porque pasamos de ser enemigos a novios”.

Embed

Nacho aclaró que se vieron muchas veces después de la convivencia, pero recién decidieron darse una oportunidad cuando quedaron los dos solteros. "No nos cruzábamos ni nada y después nos cruzamos de vuelta. Ahí ya estábamos los dos solteros”, sostuvo.

“A mi ella siempre me pareció muy linda. Pero bueno, era un momento en que cada uno estaba con sus cosas y después, simplemente pasó. Nos llegamos a conocer un poquito más, de otra forma porque no es lo mismo estar ahí, que es un juego”, añadió.

Coti mencionó que durante mucho tiempo estuvieron en contacto para darse apoyo en cuestiones profesionales. "Y yo también trataba de estar ahí para él. Siempre estuvimos el uno para él otro, de alguna manera”, señaló.

Al finalizar, Nacho expresó que se dejaron llevar por los sentimientos y todo se dio naturalmente. "Lo que pasó este año nos sorprendió un poco a los dos pero simplemente se dio y ambos dejamos que suceda”, cerró.