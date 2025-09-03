El motivo del fuerte enojo de Wanda Nara con Pampita en medio de la pelea con la China Suárez

"¿No es genial? Lo cuento como un chiste porque quiero creer que Wanda no tiene ese pensamiento", se sorprendió al aire. A lo que su compañera Fernanda Iglesias opinó: "Esas teorías conspirativas son muy comunes en el ambiente".

"La gente se cree que yo soy Felicitas de Rebelde Way, que no puedo tener personalidad propia", afirmó contundente Balbiani. Y en ese sentido dejó en clara su postura en cuanto la guerra de Wanda, la China y Mauro Icardi: "Lo que no entienden es que yo no voy a favor de la China y Mauro, yo estoy contando información, lo que pasa es que incomoda y yo lo entiendo".

"No tenemos la prueba aún de que Wanda haya dado esa orden", finalizó Angie Balbiani sobre el supuesto ejército de trolls que trascendió que contaría la mediática para accionar virtualmente contra la China.

La promesa de Wanda Nara a Maxi López por MasterChef Celebrity

El ex futbolista Maxi López se suma al reality gastronómico MasterChef Celebrity y en las últimas horas se supo qué le prometió Wanda Nara por haber aceptado la propuesta.

Entre los nombres que formarían parte del programa de cocina aparece el de Maxi López, quien compartiría así trabajo con Wanda Nara, madre de sus tres hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto.

“Maxi López va a MasterChef, Wanda lo terminó de convencer y en estos días está Nicolás Payarola analizando el tema de los montos, los detalles de cómo va a ser”, reveló Santiago Riva Roy en el streaming de Bondi Live, confirmando así que las negociaciones entre las partes están en marcha.

Al parecer, el llamado de la producción del canal de las pelotas y la insistencia de la animadora habrían sido claves para que el ex futbolista aceptara sumarse a esta experiencia televisiva.

Por su parte, en Telefe hay entusiasmo con tener al ex de Wanda Nara en el reality culinario. “En Telefe están muy emocionados, no querían que esto se supiera”, aseguraron desde la misma fuente, expectantes en poder concretar el acuerdo con Maxi López.