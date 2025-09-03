A24.com

Se supo qué le prometió Wanda Nara a Maxi López para que se sume a MasterChef Celebrity

Maxi López se suma a MasterChef Celebrity y en las últimas horas se supo qué le prometió Wanda Nara por haber aceptado la propuesta.

3 sept 2025, 11:24
La nueva edición de MasterChef Celebrity se estrenará en octubre por la pantalla de Telefe, pero los rumores en torno al listado de participantes comenzaron a circular hace ya varios días. Entre los nombres que estarían en el reality de cocina aparece el de Maxi López, quien compartiría espacio con Wanda Nara, madre de sus tres hijos varones.

En Bondi Live dieron detalles de cómo se habría gestado esta incorporación. “Maxi López va a MasterChef, Wanda lo terminó de convencer y en estos días está Nicolás Payarola analizando el tema de los montos, los detalles de cómo va a ser”, reveló Santiago Riva Roy, uno de los periodistas de la señal de streaming, confirmando así las negociaciones en marcha.

La noticia causó sorpresa dado que el exfutbolista se encuentra instalado en Europa, donde además espera la llegada de su segundo hijo junto a Daniela Christiansson.

Sin embargo, el llamado de la producción del canal de las pelotas y la insistencia de la animadora habrían sido claves para que aceptara sumarse a esta experiencia televisiva.

Según las versiones que circularon, en Telefe hay entusiasmo con tener al exjugador en el reality culinario. “En Telefe están muy emocionados, no querían que esto se supiera”, aseguraron desde la misma fuente, en referencia a la expectativa que genera su desembarco en el exitoso ciclo.

Cuáles son las nuevas figuras convocadas para MasterChef Celebrity

La nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe) está cada vez más cerca de su estreno, con Wanda Nara nuevamente al frente de la conducción. Esta semana en Intrusos (América TV), revelaron algunos de los nombres que podrían sumarse al exitoso reality culinario.

A través de un enigmático, Marcela Tauro confirmó que el actor Cachete Sierra será uno de los participantes que se pondrá el delantal para demostrar sus habilidades en la cocina. “Por eso renunció al programa de streaming, lloró y todo, pero no dijo por qué”, comentó el conductor Adrián Pallares, haciendo referencia a la decisión del artista de dejar su anterior proyecto.

Tauro también mencionó que La Joaqui, quien ya firmó contrato, estaría enfrentando complicaciones debido al retraso en el inicio de las grabaciones y a sus compromisos con la música.

“Estaría Evangelina Anderson, Maxi López y Emmanuel Horvilleur”, agregó la periodista, sumando nombres de figuras que podrían captar la atención del público.

Por su parte, Karina Iavícoli adelantó que otra de las celebridades que se sumará al certamen será el Chino Leunis. Sin embargo, contó que Fer Dente decidió bajarse del proyecto.

Además, Paula Varela anunció una nueva incorporación: “Acaba de cerrar Ian Lucas, el youtuber”.

Por último, los panelistas comentaron que la producción está en negociaciones para sumar a una figura internacional de gran renombre: “Mega figura top y yo la amo, están tratando de cerrar con ella”, dijeron en referencia a Verónica Castro.

