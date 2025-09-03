Se supo qué le prometió Wanda Nara a Maxi López para que se sume a MasterChef Celebrity

Según las versiones que circularon, en Telefe hay entusiasmo con tener al exjugador en el reality culinario. “En Telefe están muy emocionados, no querían que esto se supiera”, aseguraron desde la misma fuente, en referencia a la expectativa que genera su desembarco en el exitoso ciclo.

Daniela Christiansson y Maxi López (1)

Cuáles son las nuevas figuras convocadas para MasterChef Celebrity

La nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe) está cada vez más cerca de su estreno, con Wanda Nara nuevamente al frente de la conducción. Esta semana en Intrusos (América TV), revelaron algunos de los nombres que podrían sumarse al exitoso reality culinario.

A través de un enigmático, Marcela Tauro confirmó que el actor Cachete Sierra será uno de los participantes que se pondrá el delantal para demostrar sus habilidades en la cocina. “Por eso renunció al programa de streaming, lloró y todo, pero no dijo por qué”, comentó el conductor Adrián Pallares, haciendo referencia a la decisión del artista de dejar su anterior proyecto.

Tauro también mencionó que La Joaqui, quien ya firmó contrato, estaría enfrentando complicaciones debido al retraso en el inicio de las grabaciones y a sus compromisos con la música.

“Estaría Evangelina Anderson, Maxi López y Emmanuel Horvilleur”, agregó la periodista, sumando nombres de figuras que podrían captar la atención del público.

Por su parte, Karina Iavícoli adelantó que otra de las celebridades que se sumará al certamen será el Chino Leunis. Sin embargo, contó que Fer Dente decidió bajarse del proyecto.

Además, Paula Varela anunció una nueva incorporación: “Acaba de cerrar Ian Lucas, el youtuber”.

Por último, los panelistas comentaron que la producción está en negociaciones para sumar a una figura internacional de gran renombre: “Mega figura top y yo la amo, están tratando de cerrar con ella”, dijeron en referencia a Verónica Castro.