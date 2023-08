El motivo por el que Karina Jelinek se mudó a Estados Unidos: "Estaba..."

“Gracias amores. Me hace bien estar en otros lados. Estaba muy bajón en Buenos Aires por temas personales”, expresó.

Cabe recordar que la morocha se separó de Flor Parisé a principios de junio. Ella habían blanqueado su noviazgo en marzo de 2023, pero su relación había comenzado tiempo atrás, hace tres años.

KARINA JELINEK HISTORIA 1.jpg

Flor Parise enfrentó una escandalosa versión de su separación de Karina Jelinek

Desde hace varios días comenzaron a surgir rumores de crisis y separación entre Karina Jelinek y Flor Parise. Luego de unos días, la modelo rompió el silencio y aclaró qué pasó desde sus historias de Instagram.

Desde las redes sociales, Karina contestó la pregunta que muchos internautas se estaban haciendo. "¿Seguís en pareja y con quién?", quiso saber un seguidor y Jelinek respondió contundente: "Sola y tranquila". Además, contó cuándo fue que la pareja terminó: "Hace rato".

Embed

En este sentido, Pampito reveló en Mañanísima, Ciudad Magazine, una reciente charla que tuvo con Parise donde aclara que ella nunca discutió con una amiga de ambas por celos, incluso ese rumor hablaba de una pelea con tomada de pelos incluida.

"A nosotros nos había llegado una información hace bastante tiempo que era por una cuestión de celos, porque Flor era muy celosa. Y contamos, de un modo divertido, que en un momento Flor estuvo muy celosa de una amiga de Karina y hasta que llegó a agarrarla de los pelos", indicó el panelista.

Y luego amplió: "Flor me llamó, re buena onda. No estaba enojada. Pero me llamó para contarme su versión. Y me dijo 'eso no pasó nunca. No soy celosa. Nunca agarré de los pelos a nadie'".