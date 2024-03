El motivo que despertó el llanto desconsolado de Rosina en Gran Hermano

Nicolás Grosman intentó contenerla, mientras ella intentaba explicarle qué le había generado tanta angustia. "Necesito un abrazo, esa contención de mi madre, que acá no la tengo. Eso me mata", expresó.

"¿Sabés cuánto tiempo queda acá dentro? Dos meses... Van a pasar como si nada", le dijo su compañero. "Es que si tuviera la contención de mi mamá me quedaría meses. Amo estar acá. Es lo mejor que me pasó en la vida. Es una de las mejores experiencias", siguió Rosina.

"Que sea tan difícil y fuerte es lo que lo hace bueno. No cualquiera se banca tanto tiempo acá, encerrado... Estás pagando el precio. Pero es hermoso", remarcó Nico. "Esto no me pasa seguido. Hoy me pasó. Yo por lo general estoy feliz acá adentro, pero no se puede estar siempre bien. Es como la vida, afuera, tenés bajones…", detalló la uruguaya.

Rosina está en la plata xxl de nominados y las encuestas en las redes dicen que tiene -junto con Cata- grandes posibilidades de dejar el juego.

Las severas sanciones que recibieron dos participantes de Gran Hermano en plana gala de nominación

Minutos antes de que los participantes de Gran Hermano (Telefe) comenzaran a nominar, 'Big' apareció este miércoles para anunciarles a dos jugadores las sanciones que recibieron.

"Como todos ustedes saben hay tres instancias que tienen autorizados sacarse los micrófonos: a la hora del descanso, cuando se están duchando y en el interior de la pileta", comenzó diciendo el dueño de la casa más famosa del país.

Y agregó: "En cualquier otra circunstancia el uso del micrófono es obligatorio, incluso cuando ingresan al baño por cualquier motivo que no sea ducharse. Les recuerdo que por no haber respetado esta regla esencial ya me había visto en la obligación de aplicar sanciones. Quiero decirles que esta noche también habrá sanciones y serán severas".

"Hoy observé que dos participantes interctuaron con sus compañeros sin el micrófono colocado. Joel (Ojeda), en la cocina. Nicolás (Grosman), en el baño, en una charla con Bautista (Mascia). A esta altura de la competencia no puedo calificar como un olvido o un descuido este tipo de faltas. Hablar sin micrófono o taparse con el próposito de impedir que yo escuche lo que se habla en mi casa constituyen transgresiones muy graves que no voy a dejar pasar", remarcó.

Y cerró: "Por lo tanto, Nicolás y Joel voy a anunciarles mi decisión: a partir de este momento ambos están nominados". Por el momento la placa de nominados está conformada por Paloma Méndez y Martín Ku, quienes están fulminados. También están Rosina Beltrán, Catalina Gorostidi, Nicolás y Joel, que están sancionados.