José Chatruc habló de su romántica cena con Sabrina Rojas y confesó qué pasa: "Tenemos..."

"No pasa nada, todo tranquilo. Fue una cena de a dos, sí, mano a mano. Tranqui, charlando. Está todo bien, amigos, amigos... No pasa nada, sino te cuento. Es esto, no hay más", insistió en su relato José Chatruc.

Y agregó que ya había compartido otros momentos solos alejados del resto del grupo de amistades: "Ya habíamos comido, tenemos una linda relación pero nada que contar. ¿Están esperando algo no?".

"Hubo muchas especulaciones que están haciendo el amor entre ustedes...", le dijo con picardía el periodista. A lo que Chatruc sonrió y respondió: “¡Ojalá, Sabrina por favor te lo pido! Por ahora solo amigos, no puedo decir mucho”, y se retiró del lugar con cautela a la hora de hablar de la buena onda que tiene con la actriz y ex de Luciano Castro.

Embed

Cómo se conocieron Sabrina Rojas y José Chatruc

Cuando se filtró la imagen de la romántica cena a la luz de la vela de Sabrina Rojas y José Chatruc, Paula Varela dio detalles al aire en el programa Intrusos del vínculo entre la actriz y el ex futbolista.

"Ellos comparten un grupo juntos, él se puso un paddle y se juntan ahí entre todos. El fin de semana hubo un festival de cumbia y estuvieron ahí juntos también", precisó la periodista en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Ante esto, Natalie Weber, quien es gran amiga de Sabrina Rojas, comentó con prudencia: "Es apresurado hablar de un romance. Es un grupo que hay muchos separados y los ojos están puestos siempre en ellos, son los dos que no tienen pareja y tienen muy buena onda".

Tras escucharla, su compañera sumó otro dato acerca del buen momento que atraviesan la conductora y el ex futbolista en los momentos que comparten juntos.

"Se gustan mucho, se están conociendo y ya lo han contado. Se están cortando más allá del grupo. Conociendo a los dos por separado me parece que matchean bien", finalizó la panelista sobre la química entre los dos.