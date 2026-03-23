José Chatruc habló de su romántica cena con Sabrina Rojas y confesó qué pasa: "Tenemos..."

Hace unos días, desde la cuenta en Instagram chimentera Gossipeame trascendió una sorpresiva imagen de José Chatruc y Sabrina Rojas cenando solos a la luz de la vela en la mesa de un restaurante.
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El ex futbolista José Chatruc habló con Intrusos tras la filtración de una foto comiendo a la luz de la vela con Sabrina Rojas y explicó qué tipo de relación los une.
Hace unos días, desde la cuenta en Instagram chimentera Gossipeame trascendió una sorpresiva imagen de José Chatruc y Sabrina Rojas cenando solos a la luz de la vela en la mesa de un restaurante.
Ante el revuelo que causó la imagen y los rumores lógicos de romance, el ex futbolista de Racing y San Lorenzo, entre otros clubes, habló en Intrusos (América Tv) sobre ese momento que compartió con la actriz y aclaró qué vinculo los une.
“Estamos un grupo de amigos, tenemos buena onda y fuimos a comer, no pasa nada”, dijo sonriendo Pepe Chatruc ante las consultas de Alejandro Guatti.
“Fue de a dos, mano a mano, tranqui, charlando, pero no pasa nada, somos amigos. ¿Nunca comiste con una mujer?”, remarcó el panelista deportivo ante la insistencia del cronista sobre el tipo de relación que tiene con Rojas.
"No pasa nada, todo tranquilo. Fue una cena de a dos, sí, mano a mano. Tranqui, charlando. Está todo bien, amigos, amigos... No pasa nada, sino te cuento. Es esto, no hay más", insistió en su relato José Chatruc.
Y agregó que ya había compartido otros momentos solos alejados del resto del grupo de amistades: "Ya habíamos comido, tenemos una linda relación pero nada que contar. ¿Están esperando algo no?".
"Hubo muchas especulaciones que están haciendo el amor entre ustedes...", le dijo con picardía el periodista. A lo que Chatruc sonrió y respondió: “¡Ojalá, Sabrina por favor te lo pido! Por ahora solo amigos, no puedo decir mucho”, y se retiró del lugar con cautela a la hora de hablar de la buena onda que tiene con la actriz y ex de Luciano Castro.
Cuando se filtró la imagen de la romántica cena a la luz de la vela de Sabrina Rojas y José Chatruc, Paula Varela dio detalles al aire en el programa Intrusos del vínculo entre la actriz y el ex futbolista.
"Ellos comparten un grupo juntos, él se puso un paddle y se juntan ahí entre todos. El fin de semana hubo un festival de cumbia y estuvieron ahí juntos también", precisó la periodista en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.
Ante esto, Natalie Weber, quien es gran amiga de Sabrina Rojas, comentó con prudencia: "Es apresurado hablar de un romance. Es un grupo que hay muchos separados y los ojos están puestos siempre en ellos, son los dos que no tienen pareja y tienen muy buena onda".
Tras escucharla, su compañera sumó otro dato acerca del buen momento que atraviesan la conductora y el ex futbolista en los momentos que comparten juntos.
"Se gustan mucho, se están conociendo y ya lo han contado. Se están cortando más allá del grupo. Conociendo a los dos por separado me parece que matchean bien", finalizó la panelista sobre la química entre los dos.