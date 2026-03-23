¡Sin filtro! María Fernanda Callejón aclaró todo tras el despido de Cinthia Fernández

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Qué dijo Cinthia Fernández tras ser despedida del programa de Moria Casán

Ángel de Brito sacudió la noche del viernes de LAM (América TV) al confirmar que Cinthia Fernández fue despedida de La Mañana con Moria (El Trece). La noticia llegó en un contexto de tensión creciente, tras los enfrentamientos que la panelista había tenido con sus compañeras en el ciclo.

Luego de la revelación, Pepe Ochoa contó que se comunicó directamente con Cinthia para conocer su versión. “Le pregunté: ‘¿Te rajaron?’. Me puso: ‘Sí, la verdad que no me di cuenta en avisar’”, relató el panelista al leer el mensaje que ella misma le envió.

Ochoa continuó con más detalles del intercambio y aseguró: “Me lo confirma”, antes de compartir el descargo completo de Fernández. “Te juro, ayer te dije apurada porque estaba con este lío personal y vos sabés que estaba buscando chicos, cocinando. Nunca fue la intención desobedecer. Te juro que me olvidé. Tengo mucho quilombo”, escribió la mediática.

En su explicación, Cinthia dejó en claro que no buscaba desafiar a la producción, sino que se trató de un descuido en medio de problemas personales. La panelista insistió en que su intención nunca fue pasar por encima de las reglas del programa.

Finalmente, expresó su opinión sobre la decisión tomada por el canal: “Me parece desproporcionada la medida, pero bueno... qué voy a hacer ”. Con esas palabras, Fernández cerró su descargo, dejando entrever que no comparte la sanción pero que acepta lo ocurrido.