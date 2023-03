Guillermina Valdés se prepara para su debut como conductora en medio del escándalo con Cande Tinelli

"Es un equipo de cuatro mujeres, está Cande Molfese, está Guille y Brenda Gandini", dijo la panelista a lo que Karina Iavícoli sumó que también dirá presente Minerva Casero.

"Este canal puntual lo abren Cande con Sofriti y otro socio. Por la tarde va a tener programa Gastón Sofriti, va a ser mixta la mesa de él. Van a tener varios programas, los van a ir lanzando de poco".

Embed

Dante Ortega enfrentó las duras declaraciones de Cande Tinelli contra su mamá, Guillermina Valdés: "Tenemos un..."

Pasada ya una semana de las durísimas declaraciones de Cande Tinelli sobre su mala relación con Guillermina Valdés durante los años que estuvo en pareja con su padre, el conductor televisivo Marcelo Tinelli, uno de los hijos de la modelo, Dante Ortega, habló del escándalo desde una transmisión en vivo de Instagram.

Así lo reflejaron desde Socios del espectáculo (El Trece), quienes compartieron compartieron el fragmento de la transmisión virtual en la que Ortega se refiere al tema, tras el escueto mensaje que colgó en sus historias virtuales a horas de estallado el escándalo entre su madre y Cande Tinelli.

Dante Ortega vivo de IG - Captura.jpg

"Yo no me llevo mal con nadie. Después, si otras personas se quieren llevar mal conmigo, es un tema de cada uno. Yo, la mejor. Siempre buenas vibras", aseguró Dante desde un vivo de Instagram ante las consultas de los seguidores.

Al tiempo que agregó visiblemente serio frente a la cuestión: "No me gusta hacer oídos sordos, porque muchos me preguntan por este tema y quiero ser respetuoso, pero... Yo tengo la mejor con Marcelo, con los hijos. Tengo un gran respeto por ellos".

Por último, Dante Ortega explicó para que quede claro ante la insistencia de las consultas: "Con los hijos de Marce tenemos un hermano en común y el respeto va a estar de mi lado… Está todo bien. No voy a hablar de nada de lo que se dijo porque no quiero seguir fomentando un conflicto que no vale la pena", siempre evadiendo el escándalo.