El nuevo proyecto del Kun Agüero tras retirarse del fútbol

El Kun, en tanto, anunció a través de sus redes sociales que a partir de ahora será colaborador de creación de contenido con las plataformas de streaming Disney+ y Star+, así como con la gran cadena americana de deportes ESPN.

La empresa confirmó la noticia en la página web de ESPN: “Sergio se sumará a partir de hoy como nuevo integrante del equipo de Disney, para hacer valiosos aportes a través de múltiples contenidos en las distintas plataformas de la compañía, en ESPN y especialmente en los servicios de streaming de Disney+ y de Star+”.

En el comunicado de Disney, el ex futbolista dio detalles de esta alianza: “Unirme a una compañía del nivel de Disney encaja perfecto en esta búsqueda de crecer. Pensamos muy parecido y todos los proyectos que estamos viendo para Disney, ESPN, Disney+ y Star+ son apasionantes”.

El particular motivo por el cual el Kun Agüero no quiere vivir en Argentina

El Kun Agüero viene generando polémica desde hace algunos días con sus comentarios en las transmisiones de Twitch. Primero fue su posición en contra al Aporte Solidario, luego su manifestación antivacunas y ahora reveló por qué no quiere vivir en Argentina.

El ex futbolista aclaró que eligió no vivir en su país de origen por la inseguridad y "no por no pagar el patrimonio". Sin dudas, a cuento de la controversia por sus dichos sobre el pago de impuestos.

Luego de revelar que su familia, que aún vive en Buenos Aires, se mudó a un country porque le informaron que su hermana corría peligro de secuestro, él reivindicó su decisión de haberse ido de Argentina.

"No voy a vivir en Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy la gente en Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados... Claramente me fui", dijo.

"Yo viví en la villa, yo sé cómo es. Es muy difícil para los padres. Viste cómo son los pendejos: 'a mí me chupa un huevo, ando en bici, ando en moto'. Cuando te pasa algo, la que sufre es la familia que está con los huevos en la garganta", explicó Kun en Twitch en diálogo con Gonzalo Banzas.