El nuevo y fuerte dato que contó Jorge Lanata sobre la salud de Wanda Nara

El domingo, en Periodismo para todos, Jorge Lanata ratificó lo que contó al aire en Radio Mitre y se defendió de las críticas.

“El viernes dije al aire en la radio que Wanda Nara tenía leucemia. Empezó después una andanada de críticas por parte del periodismo de espectáculos y yo quería decir un par de cosas por esto. Lo primero que quiero decir es frío y profesional: yo chequee la noticia antes de darla, punto. Era cierta”, arrancó diciendo.

Embed

“Ahora, vale la pena profundizar un poco en el tema, preguntar, por ejemplo, cuál fue el daño que produje. Me encantaría que alguien lo explique porque ¿saben qué? Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen”, indicó el conductor.

"Darlo a conocer no es denunciarlas. Al contrario, lo que la noticia puede hacer es generar empatía. Lo que más me llamó la atención fueron todos lo que se golpearon el pecho y hablo de cierto periodismo de espectáculo que reaccionó indignado, hablando de ética y es terrible, son los mismos periodistas que... hablan de infidelidades de una pareja que tienen hijos menores... o que exponen ... a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres", agregó.

Por último, Lanata apuntó contra el periodismo de espectáculos. "No espero moral de la televisión, tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo de seminaristas... gente que ni si quiere considero periodistas, porque no lo son me hablan de ética profesional, por favor mírense al espejo, vean los programas que hacen... Yo no me siento más que nadie, pero ellos me apuntan con el dedo. Yo el viernes di una información sensible al aire. Para mí ahí se terminó la historia. Lamento lo que le pasa a Wanda, espero que pronto se reponga. Lo que no creo es que algunos panelistas de espectáculos se puedan curar con la misma rapidez", finalizó.

La primera foto de Wanda Nara en medio del hermetismo sobre su salud

El miércoles, Wanda Nara fue internada en el Sanatorio Los Arcos por un fuerte dolor abdominal. En dicho centro, los médicos le realizaron una batería de estudios, que arrojaron que tenía altos los glóbulos blancos e inflamado el bazo.

En las últimas horas, Mauro Icardi compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a la conductora y empresaria. Es la primera imagen que suben a las redes desde que se conoció la internación.

Mauro Icardi y Wanda.jpeg

En el posteo, el jugador aparece abrazado junto a Wanda, reposando su cabeza en el hombro de él, con un lago de fondo. "Buenos días", dice en la parte superior de la publicación.

Embed

El domingo, Mauro le preparó una cena especial a su pareja. En su Instagram, el futbolista publicó un video, donde observa que está prendiendo el fuego para hacer un asado.

Horas antes, en su feed, el jugador colgó algunas fotos de la entrega de los Martín Fierro 2023, ceremonia en la cual Wanda fue reconocida como Revelación por su trabajo como jurado de ¿Quién es la máscara?