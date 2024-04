El obsceno gesto de Coti Romero que descolocó a Bautista y podría dejarla fuera de Gran Hermano

En este contexto, en las últimas horas pudo vérsela muy relajada recostada en los sillones del living junto a los Bro. Y mientras el Chino hablaba con Emma Vich, de repente Coti le dijo a Martín Ku: “Vos le podés pagar tranquilamente”. En ese momento, Bautista atinó a preguntar "¿Cómo?".

Fue allí cuando Romero hizo un gesto con su mano, su boca y su lengua para referirse a la práctica de sexo oral, lo que asombró por completo a su compañero, quien exclamó entre risas: “¡Constanza... Estás en televisión!”. Claro que a Coti poco le importó el reto y también se rio de la situación.

En ese momento, desentendido por completo de lo sucedido, Martín preguntó “¿Qué? ¿De qué te reís?”, y ella le explicó a Martín que le podía “pagar a Emma, así”, mientras replicaba el procaz gesto.

El inesperado ofrecimiento que los 'Bros' le hicieron a Coti Romero en Gran Hermano: "Período de prueba"

En Gran Hermano (Telefe), surgió una inesperada alianza que tiene un "período de prueba". Los 'Bros', grupo integrado por Martín Ku, Bautista Mascia y Nicolás Grossman le pidieron a Coti Romero de unirse a su juego.

“Lo hablamos y llegamos a un acuerdo. Te podemos proponer que juguemos juntos, pero viste lo de la confianza, que vos no confiás en nosotros y a nosotros nos cuesta confiar en vos, entonces la única forma que vemos es como un período de prueba de dos semanas porque la confianza se construye”, le dijo Martín a la correntina durante una conversación en el patio.

Y agregó: “De nuestra parte te aseguramos no nominarte”. “¿Y si quedo en placa me salvan?”, le preguntó la rubia sin vueltas al 'Chino'. “Sí, porque jugamos con vos”, le contestó.

Más tarde, Coti -ni lerda ni perezosa- le habló a las cámaras y disparó, dejando en claro que no le interesa jugar con todos los 'Bros': “Que se vaya cualquiera, me chupa un...”.

“Yo no quiero jugar con Nico, no porque tenga algo en contra de él, sino porque se rehúsa a jugar, pero por ahora no puedo hacer nada porque es parte del grupo. Bauti es muy inteligente, así que quiero que juegue más, y si no me sirve, bueno…”, lanzó Romero.