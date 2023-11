El osado look de Julieta Poggio en los Personajes del Año y un detalle que llamó la atención

Embed

Este viernes en Socios del espectáculo analizaron el outfit de Disney -como le decían sus compañeros en la casa-. La experta en alta costura Patricia Profumo dio su mirada y fue contundente.

"Me gusta. Me parece un vestido con mucho diseño.... muy Sol Pérez. Está linda, correcta", expresó, mientras que los integrantes del ciclo de El Trece se quedaron en un detalle particular. "Se le veía la nena", exclamó Mariana Brey. "Estaba en bombacha", señaló Rodrigo Lussich.

juli poggio.jpg

A qué famosa Benjamín Vicuña le hizo "ojitos" en la fiesta de los Personajes del Año

Marcelo Tinelli, Moria Casán, Mirtha Legrand, Pampita, Ángel de Brito, Mariana Fabbiani, entre otras figuras, participaron de la gala de los Personajes del Año de Revista Gente.

Este viernes en Socios del espectáculo (El Trece) analizaron los looks y contaron chimentos de la velada. Para sorpresa de sus compañeras, Rodrigo Lussich contó que captó un cruce de miradas entre Benjamín Vicuña y Julieta Poggio.

“Yo lo vi haciéndole ojitos a Julieta Poggio, yo lo vi", reveló el conductor de El Trece, que estaba ubicado muy cerca del galán chileno y la ex participante de Gran Hermano en el Faena Art Center.

"Fue así, Julieta Poggio estaba delante mío en uno de esos silloncitos de adelante, del piso, esas butaquitas, y él estaba atrás. Entonces, ella se dio vuelta y miró. Yo dije ‘me está mirando Julieta Poggio a mí’. No, la verdad que no y vemos a Vicuña... pero fue muy sutil, capaz que quedó ahí”, detalló el conductor.